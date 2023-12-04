https://ria.ru/20231204/khram-1913759819.html

Ганчев: ВСУ чуть не попали в храм в Харьковской области во время службы

Ганчев: ВСУ чуть не попали в храм в Харьковской области во время службы - РИА Новости, 04.12.2023

Ганчев: ВСУ чуть не попали в храм в Харьковской области во время службы

Снаряды ВСУ едва не попали в храм в харьковском селе Николаевка во время службы, в ходе обстрела никто не пострадал, сообщил глава администрации Харьковской... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:05

2023-12-04T22:05

2023-12-04T22:05

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Снаряды ВСУ едва не попали в храм в харьковском селе Николаевка во время службы, в ходе обстрела никто не пострадал, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Украинские вооружённые формирования обстреляли Купянский район, село Николаевка. В момент обстрела многие люди находились в храме. Батюшка проводил божественную литургию. Прилёты были недалеко от церкви. Никто не пострадал", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его информации, под обстрелом ВСУ оказалось и село Ольшана, некоторые дома разрушены. Как отметил Ганчев, большинство жителей этой деревни уже эвакуированы. В сентябре Ганчев заявлял, что под контролем РФ в Харьковской области 33 населенных пункта.

https://ria.ru/20231204/snaryady-1913743053.html

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, россия