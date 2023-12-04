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В Кузбассе вынесли приговор экс-госслужащей за хищение 24 миллионов рублей

В Кузбассе вынесли приговор экс-госслужащей за хищение 24 миллионов рублей - РИА Новости, 04.12.2023

В Кузбассе вынесли приговор экс-госслужащей за хищение 24 миллионов рублей

Бывшая государственная служащая в Кемерово отделалась условным сроком и штрафом за хищение более 24 миллионов рублей, совершенное в составе организованной... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:53

2023-12-04T06:53

2023-12-04T06:53

кемерово

россия

происшествия

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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Бывшая государственная служащая в Кемерово отделалась условным сроком и штрафом за хищение более 24 миллионов рублей, совершенное в составе организованной группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса. Центральный районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении 8 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). "Установлено, что с 2016 года по 2021 год осужденная, являясь государственной служащей и используя свое служебное положение, в составе организованной группы путем предоставления недостоверных сведений и фиктивных документов о приобретении сельскохозяйственного оборудования, сельскохозяйственной техники и животных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами совершила хищение денежных средств, принадлежащих министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. Размер причиненного бюджету ущерба превысил 24 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе предварительного расследования женщина заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым оказала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворил иск министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, заявленный к осужденной, о взыскании причиненного преступлением ущерба", – говорится в сообщении. Приговор суда вступил в законную силу. В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело рассматривается в Центральном районном суде Кемерово.

https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

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кемерово

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кемерово, россия, происшествия