Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне
Украинский глава ОВА заявил о повреждении административного здания в Херсоне
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате обстрелов повреждено административное здание.
Согласно сообщению, опубликованном в понедельник в Telegram-канале Прокудина, в результате ударов "повреждено административное здание" в Херсоне. Кроме того, по словам чиновника, в Херсонском районе подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.