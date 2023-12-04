https://ria.ru/20231204/kherson-1913603754.html

Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне

Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне - РИА Новости, 04.12.2023

Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:58

2023-12-04T12:58

2023-12-04T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсон

херсонская область

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:230:3132:1992_1920x0_80_0_0_c82bf7053c41ea725f71de14a02c9881.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате обстрелов повреждено административное здание. Согласно сообщению, опубликованном в понедельник в Telegram-канале Прокудина, в результате ударов "повреждено административное здание" в Херсоне. Кроме того, по словам чиновника, в Херсонском районе подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231201/kherson-1913073006.html

россия

херсон

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, херсон, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр