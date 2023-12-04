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Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/kherson-1913603754.html
Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне
Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:58
2023-12-04T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате обстрелов повреждено административное здание. Согласно сообщению, опубликованном в понедельник в Telegram-канале Прокудина, в результате ударов "повреждено административное здание" в Херсоне. Кроме того, по словам чиновника, в Херсонском районе подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231201/kherson-1913073006.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские власти заявили о повреждении административного здания в Херсоне

Украинский глава ОВА заявил о повреждении административного здания в Херсоне

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате обстрелов повреждено административное здание.
Согласно сообщению, опубликованном в понедельник в Telegram-канале Прокудина, в результате ударов "повреждено административное здание" в Херсоне. Кроме того, по словам чиновника, в Херсонском районе подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне
1 декабря, 09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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