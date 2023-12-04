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ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа
ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа - РИА Новости, 04.12.2023
ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа
Военное крыло палестинского движения ХАМАС - бригады "Аль-Кассам" - заявили, что обстреляли ракетами кибуц Нирим, расположенный рядом с сектором Газа. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:35
2023-12-04T13:35
2023-12-04T13:36
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 4 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС - бригады "Аль-Кассам" - заявили, что обстреляли ракетами кибуц Нирим, расположенный рядом с сектором Газа. "Бригады "Аль-Кассам" обстреляли кибуц Нирим из 114-мм ракетного комплекса малой дальности "Раджум", - говорится в заявлении военного крыла. В прошлую пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
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в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа
Бригады "Аль-Кассам" заявили об обстреле кибуца рядом с сектором Газа