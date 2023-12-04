https://ria.ru/20231204/khamas-1913621976.html

ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа

ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа - РИА Новости, 04.12.2023

ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа

Военное крыло палестинского движения ХАМАС - бригады "Аль-Кассам" - заявили, что обстреляли ракетами кибуц Нирим, расположенный рядом с сектором Газа. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:35

2023-12-04T13:35

2023-12-04T13:36

в мире

израиль

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe0c807e00e5e6c540645163372f683.jpg

ТУНИС, 4 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС - бригады "Аль-Кассам" - заявили, что обстреляли ракетами кибуц Нирим, расположенный рядом с сектором Газа. "Бригады "Аль-Кассам" обстреляли кибуц Нирим из 114-мм ракетного комплекса малой дальности "Раджум", - говорится в заявлении военного крыла. В прошлую пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году