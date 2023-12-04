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Депутат призвал разработать закон о российском казачестве - РИА Новости, 04.12.2023
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12:57 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/kazachestvo-1913603421.html
Депутат призвал разработать закон о российском казачестве
Депутат призвал разработать закон о российском казачестве - РИА Новости, 04.12.2023
Депутат призвал разработать закон о российском казачестве
Депутат ГД Геннадий Семигин считает, что нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:57
2023-12-04T12:57
общество
геннадий семигин
госдума рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат ГД Геннадий Семигин считает, что нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве. "Нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве, над которым и мы начинаем работать", - сказал он на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".
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РИА Новости
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общество, геннадий семигин, госдума рф
Общество, Геннадий Семигин, Госдума РФ
Депутат призвал разработать закон о российском казачестве

Депутат Семигин: нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве

© РИА Новости / Виталий ТимкивКазаки Кубанского казачьего войска
Казаки Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Казаки Кубанского казачьего войска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат ГД Геннадий Семигин считает, что нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве.
«
"Нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве, над которым и мы начинаем работать", - сказал он на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".
Участники пленарного заседания III семинара-совещания Российское казачество
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ОбществоГеннадий СемигинГосдума РФ
 
 
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