https://ria.ru/20231204/kazachestvo-1913603421.html

Депутат призвал разработать закон о российском казачестве

Депутат призвал разработать закон о российском казачестве - РИА Новости, 04.12.2023

Депутат призвал разработать закон о российском казачестве

Депутат ГД Геннадий Семигин считает, что нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:57

2023-12-04T12:57

2023-12-04T12:57

общество

геннадий семигин

госдума рф

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат ГД Геннадий Семигин считает, что нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве. "Нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве, над которым и мы начинаем работать", - сказал он на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".

https://ria.ru/20231117/seminar-1910060429.html

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общество, геннадий семигин, госдума рф