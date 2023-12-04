https://ria.ru/20231204/katki-1913590162.html
В Подмосковье работают 18 крупных катков
В Подмосковье работают 18 крупных катков - РИА Новости, 04.12.2023
В Подмосковье работают 18 крупных катков
В Московской области открыты 18 крупных катков, они готовы принимать жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:08
2023-12-04T12:08
2023-12-04T12:08
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Московской области открыты 18 крупных катков, они готовы принимать жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. "Более 180 катков будут работать в этом году в Подмосковье. До конца декабря появятся 30 больших катков с искусственным покрытием. На сегодняшний день на территории Московской области функционируют 18 крупных катков", — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба. В ведомстве отметили, что четыре первых катка начали свою работу еще осенью. Это катки в Черноголовке, Одинцове, Химках и Красногорске. В первый день зимы открыли 11 катков. Жители и гости Подмосковья уже активно посещают катки в Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах, Домодедове, Серпухове и Подольске. 2 декабря катки начали свою работу в Центральном парке в Люберцах и в Одинцовском парке Раздолье. 3 декабря прошло открытие большого катка в Павшинской Пойме Красногорска. На территории всех парков уже создали праздничную атмосферу. Гостей встречают украшенные входные группы, иллюминация, теплые зоны с очагами, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Люберцы, Михаил Хайкин, Катки