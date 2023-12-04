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Свыше восьми тысяч семей в Якутии распорядились капиталом "Дети столетия" - РИА Новости, 04.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
16:18 04.12.2023 (обновлено: 16:20 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/kapital-1913677724.html
Свыше восьми тысяч семей в Якутии распорядились капиталом "Дети столетия"
Свыше восьми тысяч семей в Якутии распорядились капиталом "Дети столетия" - РИА Новости, 04.12.2023
Свыше восьми тысяч семей в Якутии распорядились капиталом "Дети столетия"
Свыше 8 тысяч семей в Якутии распорядились средствами целевого капитала "Дети столетия", правом на капитал наделены свыше 19 тысяч заявителей, сообщает... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:18
2023-12-04T16:20
республика саха (якутия)
общество
россия
айсен николаев
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Свыше 8 тысяч семей в Якутии распорядились средствами целевого капитала "Дети столетия", правом на капитал наделены свыше 19 тысяч заявителей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что юбилейный для республики 2022 год был объявлен Годом матери, каждому родившемуся ребенку в честь 100-летия Якутской АССР главой региона Айсеном Николаевым учрежден целевой капитал "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей. Изначально капитал был введен всего на год, но затем продлен еще на пять лет. Как отметили власти республики, с учётом индексации в 2023 году размер целевого капитала составляет 105 тысяч рублей. "На 4 декабря 2023 года принято 19 630 решений о предоставлении права на целевой капитал. Из них 8 242 заявителя распорядились выделенными средствами на общую сумму 664 млн рублей", - рассказали в пресс-службе. По поручению Николаева, процедура оформления максимально упрощена, а перечень использования средств – расширен. Целевой капитал назначается проактивно, без заявлений и посещения органа социальной защиты, на основании сведений о рождении ребёнка. "Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также — получить свидетельство о рождении ребёнка в органах ЗАГС", - говорится в сообщении. Чаще всего семьи используют средства на улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства. Кроме того, "Дети столетия" направляются на открытие вкладов в банках на имя ребёнка, развитие личного подсобного хозяйства, получение образования ребёнком, оказание высокотехнологичной помощи ребёнку, семейный отдых по территории страны. "Начиная с 2023 года, перечень направлений дополнен новым направлением "газификация индивидуального жилого дома". Теперь можно будет возместить за счёт средств целевого капитала "Дети столетия" расходы, понесённые на покупку газового оборудования и строительные работы по газификации индивидуального жилого дома в пределах земельных участков, принадлежащих на праве собственности", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231204/pobediteli-1913649093.html
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общество, россия, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Общество, Россия, Айсен Николаев
Свыше восьми тысяч семей в Якутии распорядились капиталом "Дети столетия"

Свыше восьми тысяч семей в Якутии распорядились целевым капиталом Дети столетия

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Свыше 8 тысяч семей в Якутии распорядились средствами целевого капитала "Дети столетия", правом на капитал наделены свыше 19 тысяч заявителей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что юбилейный для республики 2022 год был объявлен Годом матери, каждому родившемуся ребенку в честь 100-летия Якутской АССР главой региона Айсеном Николаевым учрежден целевой капитал "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей.
Изначально капитал был введен всего на год, но затем продлен еще на пять лет.
Как отметили власти республики, с учётом индексации в 2023 году размер целевого капитала составляет 105 тысяч рублей.
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"На 4 декабря 2023 года принято 19 630 решений о предоставлении права на целевой капитал. Из них 8 242 заявителя распорядились выделенными средствами на общую сумму 664 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.
По поручению Николаева, процедура оформления максимально упрощена, а перечень использования средств – расширен. Целевой капитал назначается проактивно, без заявлений и посещения органа социальной защиты, на основании сведений о рождении ребёнка. "Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также — получить свидетельство о рождении ребёнка в органах ЗАГС", - говорится в сообщении.
Чаще всего семьи используют средства на улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства. Кроме того, "Дети столетия" направляются на открытие вкладов в банках на имя ребёнка, развитие личного подсобного хозяйства, получение образования ребёнком, оказание высокотехнологичной помощи ребёнку, семейный отдых по территории страны.
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"Начиная с 2023 года, перечень направлений дополнен новым направлением "газификация индивидуального жилого дома". Теперь можно будет возместить за счёт средств целевого капитала "Дети столетия" расходы, понесённые на покупку газового оборудования и строительные работы по газификации индивидуального жилого дома в пределах земельных участков, принадлежащих на праве собственности", - добавили в пресс-службе.
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоРоссияАйсен Николаев
 
 
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