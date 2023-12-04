https://ria.ru/20231204/kamchatka-1913593149.html

На Камчатке создадут министерство по делам молодежи

На Камчатке создадут министерство по делам молодежи - РИА Новости, 04.12.2023

На Камчатке создадут министерство по делам молодежи

Новый орган исполнительной власти - министерство по делам молодежи - создадут на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:20

2023-12-04T12:20

2023-12-04T12:30

камчатский край

общество

камчатка

камчатский край

россия

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Новый орган исполнительной власти - министерство по делам молодежи - создадут на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "На уровне президента РФ принято решение о том, что делами молодёжи, в том числе и на Камчатке, будет заниматься отдельный орган государственной власти в статусе министерства. Министерство по делам молодёжи будет в ближайшее время создано в структуре правительства Камчатского края, соответствующее решение уже принято", - сообщил губернатор. По словам Солодова, создание нового органа исполнительной власти не повлечет увеличение штатной численности сотрудников правительства региона. Приоритетными направлениями для министерства станут: формирование молодёжной политики в регионе, развитие инфраструктуры в учреждениях для молодежи. У будущего министерства будут три подведомственных учреждения, одно из которых - АНО "Экосистема" - является организатором Всероссийского экофорума "Экосистема. Заповедный край", проходящего на Камчатке. Процедуру создания министерства молодежной политики на Камчатке планируется завершить в 2024 году. По данным правительства Камчатского края, в регионе проживают более 76 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет примерно 26% общей численности жителей.

https://ria.ru/20231121/uchastki-1910750308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, камчатка, камчатский край, россия, владимир солодов