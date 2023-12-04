На Камчатке создадут министерство по делам молодежи
Губернатор Солодов: на Камчатке создадут министерство по делам молодежи
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Новый орган исполнительной власти - министерство по делам молодежи - создадут на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"На уровне президента РФ принято решение о том, что делами молодёжи, в том числе и на Камчатке, будет заниматься отдельный орган государственной власти в статусе министерства. Министерство по делам молодёжи будет в ближайшее время создано в структуре правительства Камчатского края, соответствующее решение уже принято", - сообщил губернатор.
По словам Солодова, создание нового органа исполнительной власти не повлечет увеличение штатной численности сотрудников правительства региона. Приоритетными направлениями для министерства станут: формирование молодёжной политики в регионе, развитие инфраструктуры в учреждениях для молодежи. У будущего министерства будут три подведомственных учреждения, одно из которых - АНО "Экосистема" - является организатором Всероссийского экофорума "Экосистема. Заповедный край", проходящего на Камчатке.
Процедуру создания министерства молодежной политики на Камчатке планируется завершить в 2024 году. По данным правительства Камчатского края, в регионе проживают более 76 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет примерно 26% общей численности жителей.