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На Камчатке создадут министерство по делам молодежи - РИА Новости, 04.12.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
12:20 04.12.2023 (обновлено: 12:30 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/kamchatka-1913593149.html
На Камчатке создадут министерство по делам молодежи
На Камчатке создадут министерство по делам молодежи - РИА Новости, 04.12.2023
На Камчатке создадут министерство по делам молодежи
Новый орган исполнительной власти - министерство по делам молодежи - создадут на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:20
2023-12-04T12:30
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Новый орган исполнительной власти - министерство по делам молодежи - создадут на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "На уровне президента РФ принято решение о том, что делами молодёжи, в том числе и на Камчатке, будет заниматься отдельный орган государственной власти в статусе министерства. Министерство по делам молодёжи будет в ближайшее время создано в структуре правительства Камчатского края, соответствующее решение уже принято", - сообщил губернатор. По словам Солодова, создание нового органа исполнительной власти не повлечет увеличение штатной численности сотрудников правительства региона. Приоритетными направлениями для министерства станут: формирование молодёжной политики в регионе, развитие инфраструктуры в учреждениях для молодежи. У будущего министерства будут три подведомственных учреждения, одно из которых - АНО "Экосистема" - является организатором Всероссийского экофорума "Экосистема. Заповедный край", проходящего на Камчатке. Процедуру создания министерства молодежной политики на Камчатке планируется завершить в 2024 году. По данным правительства Камчатского края, в регионе проживают более 76 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет примерно 26% общей численности жителей.
https://ria.ru/20231121/uchastki-1910750308.html
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общество, камчатка, камчатский край, россия, владимир солодов
Камчатский край, Общество, Камчатка, Камчатский край, Россия, Владимир Солодов
На Камчатке создадут министерство по делам молодежи

Губернатор Солодов: на Камчатке создадут министерство по делам молодежи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Новый орган исполнительной власти - министерство по делам молодежи - создадут на Камчатке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"На уровне президента РФ принято решение о том, что делами молодёжи, в том числе и на Камчатке, будет заниматься отдельный орган государственной власти в статусе министерства. Министерство по делам молодёжи будет в ближайшее время создано в структуре правительства Камчатского края, соответствующее решение уже принято", - сообщил губернатор.
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По словам Солодова, создание нового органа исполнительной власти не повлечет увеличение штатной численности сотрудников правительства региона. Приоритетными направлениями для министерства станут: формирование молодёжной политики в регионе, развитие инфраструктуры в учреждениях для молодежи. У будущего министерства будут три подведомственных учреждения, одно из которых - АНО "Экосистема" - является организатором Всероссийского экофорума "Экосистема. Заповедный край", проходящего на Камчатке.
Процедуру создания министерства молодежной политики на Камчатке планируется завершить в 2024 году. По данным правительства Камчатского края, в регионе проживают более 76 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет примерно 26% общей численности жителей.
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Камчатский крайОбществоКамчаткаКамчатский крайРоссияВладимир Солодов
 
 
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