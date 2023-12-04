https://ria.ru/20231204/kadyrov-1913676431.html
В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова
В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова - РИА Новости, 04.12.2023
В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова
Сайт Брянской областной Думы был взломан в понедельник, после чего злоумышленники разместили на сайте ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:15
2023-12-04T16:15
2023-12-04T16:15
брянск
адам кадыров
брянская областная дума
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сайт Брянской областной Думы был взломан в понедельник, после чего злоумышленники разместили на сайте ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска именем Адама Кадырова, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона. "Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной думы был взломан. Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова. Данная информация не соответствует действительности!" – говорится в сообщении в думском Telegram-канале. В пресс-службе Брянской думы призвали жителей быть внимательными и не поддаваться на провокации. В настоящее время сайт Брянской областной Думы не функционирует, на нем размещено сообщение о том, что аккаунт заблокирован администратором сервера.
https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, адам кадыров, брянская областная дума
Брянск, Адам Кадыров, Брянская областная Дума
В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова
В Брянске назвали сообщение о переименовании улицы в честь Адама Кадырова фейком
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Сайт Брянской областной Думы был взломан в понедельник, после чего злоумышленники разместили на сайте ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска именем Адама Кадырова, сообщили
в пресс-службе законодательного органа региона.
"Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной думы был взломан. Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова. Данная информация не соответствует действительности!" – говорится в сообщении в думском Telegram-канале.
В пресс-службе Брянской думы призвали жителей быть внимательными и не поддаваться на провокации.
В настоящее время сайт Брянской областной Думы не функционирует, на нем размещено сообщение о том, что аккаунт заблокирован администратором сервера.
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