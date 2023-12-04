https://ria.ru/20231204/kadyrov-1913676431.html

В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова

В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова - РИА Новости, 04.12.2023

В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова

Сайт Брянской областной Думы был взломан в понедельник, после чего злоумышленники разместили на сайте ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:15

2023-12-04T16:15

2023-12-04T16:15

брянск

адам кадыров

брянская областная дума

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сайт Брянской областной Думы был взломан в понедельник, после чего злоумышленники разместили на сайте ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска именем Адама Кадырова, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона. "Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной думы был взломан. Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова. Данная информация не соответствует действительности!" – говорится в сообщении в думском Telegram-канале. В пресс-службе Брянской думы призвали жителей быть внимательными и не поддаваться на провокации. В настоящее время сайт Брянской областной Думы не функционирует, на нем размещено сообщение о том, что аккаунт заблокирован администратором сервера.

https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянск, адам кадыров, брянская областная дума