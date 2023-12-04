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В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова - РИА Новости, 04.12.2023
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16:15 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/kadyrov-1913676431.html
В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова
В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова - РИА Новости, 04.12.2023
В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова
Сайт Брянской областной Думы был взломан в понедельник, после чего злоумышленники разместили на сайте ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:15
2023-12-04T16:15
брянск
адам кадыров
брянская областная дума
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сайт Брянской областной Думы был взломан в понедельник, после чего злоумышленники разместили на сайте ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска именем Адама Кадырова, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона. "Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной думы был взломан. Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова. Данная информация не соответствует действительности!" – говорится в сообщении в думском Telegram-канале. В пресс-службе Брянской думы призвали жителей быть внимательными и не поддаваться на провокации. В настоящее время сайт Брянской областной Думы не функционирует, на нем размещено сообщение о том, что аккаунт заблокирован администратором сервера.
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брянск, адам кадыров, брянская областная дума
Брянск, Адам Кадыров, Брянская областная Дума
В Брянске опровергли сообщение, что улице присвоят имя Адама Кадырова

В Брянске назвали сообщение о переименовании улицы в честь Адама Кадырова фейком

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сайт Брянской областной Думы был взломан в понедельник, после чего злоумышленники разместили на сайте ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска именем Адама Кадырова, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона.
"Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной думы был взломан. Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова. Данная информация не соответствует действительности!" – говорится в сообщении в думском Telegram-канале.
В пресс-службе Брянской думы призвали жителей быть внимательными и не поддаваться на провокации.
В настоящее время сайт Брянской областной Думы не функционирует, на нем размещено сообщение о том, что аккаунт заблокирован администратором сервера.
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