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Израиль заявил об обстреле Ливана в ответ на пуски минометных снарядов

Израиль заявил об обстреле Ливана в ответ на пуски минометных снарядов - РИА Новости, 04.12.2023

Израиль заявил об обстреле Ливана в ответ на пуски минометных снарядов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала несколько пусков минометных снарядов из Ливана по посту ЦАХАЛ на севере страны, ведется ответный огонь. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:22

2023-12-04T11:22

2023-12-04T11:22

в мире

ливан

израиль

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала несколько пусков минометных снарядов из Ливана по посту ЦАХАЛ на севере страны, ведется ответный огонь. "Было зафиксировано несколько пусков минометных снарядов из Ливана в направлении поста ЦАХАЛ в районе Йифтаха. В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источникам огня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства. Армия также заявила, что в ночь на понедельник зафиксировала несколько минометных обстрелов из Ливана по позициям ЦАХАЛ, в результате трое израильских военных пострадали. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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в мире, ливан, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году