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На Украине пожаловались, что используемые ВСУ истребители хуже российских - РИА Новости, 04.12.2023
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18:23 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html
На Украине пожаловались, что используемые ВСУ истребители хуже российских
На Украине пожаловались, что используемые ВСУ истребители хуже российских - РИА Новости, 04.12.2023
На Украине пожаловались, что используемые ВСУ истребители хуже российских
Бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался газете Washington Post на то, что применяемые Украиной истребители МиГ-29 гораздо хуже российских... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:23
2023-12-04T18:23
украина
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
су-35
миг-29
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался газете Washington Post на то, что применяемые Украиной истребители МиГ-29 гораздо хуже российских Су-35. "Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас", - приводит газета слова чиновника. По его словам, именно поэтому Украина так жаждет получить от Запада истребители F-16. Газета уточняет, что МиГ-29 способен засечь цель в радиусе около 64 километров и поразить цель в пределах примерно 32 километров, в то время как российский Су-35 обнаруживает цель, расположенную на расстоянии почти 145 километров и поразить объект, находящийся более чем в 120 километрах от истребителя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231204/voyna-1913700558.html
https://ria.ru/20231204/nastuplenie-1913694500.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, су-35, миг-29, f-16
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Су-35, МиГ-29, F-16
На Украине пожаловались, что используемые ВСУ истребители хуже российских

WP: на Украине пожаловались, что используемые ВСУ МиГ-29 хуже российских Су-35

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался газете Washington Post на то, что применяемые Украиной истребители МиГ-29 гораздо хуже российских Су-35.
«
"Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас", - приводит газета слова чиновника.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Washington Post назвала победу Украины маловероятной
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По его словам, именно поэтому Украина так жаждет получить от Запада истребители F-16.
Газета уточняет, что МиГ-29 способен засечь цель в радиусе около 64 километров и поразить цель в пределах примерно 32 километров, в то время как российский Су-35 обнаруживает цель, расположенную на расстоянии почти 145 километров и поразить объект, находящийся более чем в 120 километрах от истребителя.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр
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УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОСу-35МиГ-29F-16
 
 
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