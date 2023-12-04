https://ria.ru/20231204/irkutsk-1913541379.html

Мэрия поможет семье убитого в Иркутске школьника

Мэрия поможет семье убитого в Иркутске школьника - РИА Новости, 04.12.2023

Мэрия поможет семье убитого в Иркутске школьника

Администрация Иркутска окажет помощь семье школьника, который был убит 2 декабря на остановке общественного транспорта, сообщил мэр города Руслан Болотов в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:13

2023-12-04T09:13

2023-12-04T10:46

происшествия

иркутск

качугский район

ленинский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ИРКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Администрация Иркутска окажет помощь семье школьника, который был убит 2 декабря на остановке общественного транспорта, сообщил мэр города Руслан Болотов в Telegram-канале. Второго декабря на остановке общественного транспорта в Иркутске во время конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. Ему нанесено 4 ножевых ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". После проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии задержаны два участника конфликта. Они были доставлены из Качугского района в Иркутск. В соцсетях появилась информация о том, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. В МВД сообщили, что это фейк: подозреваемый в убийстве - 15-летний школьник из Ленинского района Иркутска, пояснил, что этот сериал не смотрел. "Со своей стороны, обязательно окажем семье погибшего необходимую помощь", - написал Болотов. Он также выразил соболезнования семье и отметил, что поручил специалистам профильного комитета администрации усилить профилактическую работу в школах города: с заместителями по воспитательной работе пройдут совещания, с ребятами - разъяснительные лекции. Особое внимание будет уделено тем детям, кто стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html

иркутск

качугский район

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, качугский район, ленинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)