https://ria.ru/20231204/irkutsk-1913541379.html
Мэрия поможет семье убитого в Иркутске школьника
Мэрия поможет семье убитого в Иркутске школьника - РИА Новости, 04.12.2023
Мэрия поможет семье убитого в Иркутске школьника
Администрация Иркутска окажет помощь семье школьника, который был убит 2 декабря на остановке общественного транспорта, сообщил мэр города Руслан Болотов в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:13
2023-12-04T09:13
2023-12-04T10:46
происшествия
иркутск
качугский район
ленинский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ИРКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Администрация Иркутска окажет помощь семье школьника, который был убит 2 декабря на остановке общественного транспорта, сообщил мэр города Руслан Болотов в Telegram-канале. Второго декабря на остановке общественного транспорта в Иркутске во время конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. Ему нанесено 4 ножевых ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". После проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии задержаны два участника конфликта. Они были доставлены из Качугского района в Иркутск. В соцсетях появилась информация о том, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. В МВД сообщили, что это фейк: подозреваемый в убийстве - 15-летний школьник из Ленинского района Иркутска, пояснил, что этот сериал не смотрел. "Со своей стороны, обязательно окажем семье погибшего необходимую помощь", - написал Болотов. Он также выразил соболезнования семье и отметил, что поручил специалистам профильного комитета администрации усилить профилактическую работу в школах города: с заместителями по воспитательной работе пройдут совещания, с ребятами - разъяснительные лекции. Особое внимание будет уделено тем детям, кто стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, качугский район, ленинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Иркутск, Качугский район, Ленинский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мэрия поможет семье убитого в Иркутске школьника
Администрация Иркутска окажет помощь семье школьника, который был убит 2 декабря