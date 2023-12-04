https://ria.ru/20231204/iran-1913769825.html
Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada
Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada - РИА Новости, 04.12.2023
Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada
Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса "АвтоВАЗа" в Иране найдены, на приоритетном иранском рынке представят весь модельный ряд Lada, заявил РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:23
2023-12-04T23:23
2023-12-04T23:24
экономика
авто
иран
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ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса "АвтоВАЗа" в Иране найдены, на приоритетном иранском рынке представят весь модельный ряд Lada, заявил РИА Новости начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании "АвтоВАЗ" Андрей Владимирцев. "Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который <…> соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком", – сказал Владимирцев на открывшейся в понедельник в Тегеране выставке Eurasia Expo. "Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса – это надежного партнера здесь", – отметил он. Речь идет о компании Nika Motor, являющейся полноценным представителем бренда Lada в Иране. Компания будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда Lada. По словам Владимирцева, решение вопросов с техническим регламентом и сертификацией находятся в процессе, однако на рынке в скором времени будут представлены автомобили Vesta, Granta и Niva Travel. Он подчеркнул, что автомобиль Niva Travel не имеет конкурентов, очень ожидаем в мире, и иранский рынок будет для "АвтоВАЗа" одним из первых, где будет представлен этот автомобиль. Владимирцев отметил, что начиная с собранных автомобилей, компания планирует на следующем этапе перейти к сборке машин в самом Иране. По его утверждению, богатый опыт экспорта "АвтоВАЗа" показывает, что партнерские программы работают эффективнее, чем создание совместной компании: "Гораздо более эффективно, когда мы находим здесь уже организованное производство, отдаем наше качество, обучаем персонал, устанавливаем стандарты качества и следим дальше за их исполнением".
https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909999357.html
https://ria.ru/20231204/lada-1913553527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, иран, тегеран (город), автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Иран, Тегеран (город), АвтоВАЗ, Lada Vesta
Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada
Представитель "АвтоВАЗа" назвал Иран приоритетным рынком для экспорта Lada
ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса "АвтоВАЗа" в Иране найдены, на приоритетном иранском рынке представят весь модельный ряд Lada, заявил РИА Новости начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании "АвтоВАЗ" Андрей Владимирцев.
"Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который <…> соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком", – сказал Владимирцев на открывшейся в понедельник в Тегеране
выставке Eurasia Expo.
"Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса – это надежного партнера здесь", – отметил он.
Речь идет о компании Nika Motor, являющейся полноценным представителем бренда Lada в Иране. Компания будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда Lada.
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По словам Владимирцева, решение вопросов с техническим регламентом и сертификацией находятся в процессе, однако на рынке в скором времени будут представлены автомобили Vesta, Granta и Niva Travel. Он подчеркнул, что автомобиль Niva Travel не имеет конкурентов, очень ожидаем в мире, и иранский рынок будет для "АвтоВАЗа" одним из первых, где будет представлен этот автомобиль.
Владимирцев отметил, что начиная с собранных автомобилей, компания планирует на следующем этапе перейти к сборке машин в самом Иране. По его утверждению, богатый опыт экспорта "АвтоВАЗа" показывает, что партнерские программы работают эффективнее, чем создание совместной компании: "Гораздо более эффективно, когда мы находим здесь уже организованное производство, отдаем наше качество, обучаем персонал, устанавливаем стандарты качества и следим дальше за их исполнением".
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