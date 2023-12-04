https://ria.ru/20231204/iran-1913769825.html

Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada

Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada - РИА Новости, 04.12.2023

Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada

Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса "АвтоВАЗа" в Иране найдены, на приоритетном иранском рынке представят весь модельный ряд Lada, заявил РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:23

2023-12-04T23:23

2023-12-04T23:24

экономика

авто

иран

тегеран (город)

автоваз

lada vesta

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ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса "АвтоВАЗа" в Иране найдены, на приоритетном иранском рынке представят весь модельный ряд Lada, заявил РИА Новости начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании "АвтоВАЗ" Андрей Владимирцев. "Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который <…> соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком", – сказал Владимирцев на открывшейся в понедельник в Тегеране выставке Eurasia Expo. "Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса – это надежного партнера здесь", – отметил он. Речь идет о компании Nika Motor, являющейся полноценным представителем бренда Lada в Иране. Компания будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда Lada. По словам Владимирцева, решение вопросов с техническим регламентом и сертификацией находятся в процессе, однако на рынке в скором времени будут представлены автомобили Vesta, Granta и Niva Travel. Он подчеркнул, что автомобиль Niva Travel не имеет конкурентов, очень ожидаем в мире, и иранский рынок будет для "АвтоВАЗа" одним из первых, где будет представлен этот автомобиль. Владимирцев отметил, что начиная с собранных автомобилей, компания планирует на следующем этапе перейти к сборке машин в самом Иране. По его утверждению, богатый опыт экспорта "АвтоВАЗа" показывает, что партнерские программы работают эффективнее, чем создание совместной компании: "Гораздо более эффективно, когда мы находим здесь уже организованное производство, отдаем наше качество, обучаем персонал, устанавливаем стандарты качества и следим дальше за их исполнением".

https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909999357.html

https://ria.ru/20231204/lada-1913553527.html

иран

тегеран (город)

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, авто, иран, тегеран (город), автоваз, lada vesta