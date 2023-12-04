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Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada - РИА Новости, 04.12.2023
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23:23 04.12.2023 (обновлено: 23:24 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/iran-1913769825.html
Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada
Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada - РИА Новости, 04.12.2023
Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada
Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса "АвтоВАЗа" в Иране найдены, на приоритетном иранском рынке представят весь модельный ряд Lada, заявил РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:23
2023-12-04T23:24
экономика
авто
иран
тегеран (город)
автоваз
lada vesta
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ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса "АвтоВАЗа" в Иране найдены, на приоритетном иранском рынке представят весь модельный ряд Lada, заявил РИА Новости начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании "АвтоВАЗ" Андрей Владимирцев. "Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который &lt;…&gt; соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком", – сказал Владимирцев на открывшейся в понедельник в Тегеране выставке Eurasia Expo. "Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса – это надежного партнера здесь", – отметил он. Речь идет о компании Nika Motor, являющейся полноценным представителем бренда Lada в Иране. Компания будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда Lada. По словам Владимирцева, решение вопросов с техническим регламентом и сертификацией находятся в процессе, однако на рынке в скором времени будут представлены автомобили Vesta, Granta и Niva Travel. Он подчеркнул, что автомобиль Niva Travel не имеет конкурентов, очень ожидаем в мире, и иранский рынок будет для "АвтоВАЗа" одним из первых, где будет представлен этот автомобиль. Владимирцев отметил, что начиная с собранных автомобилей, компания планирует на следующем этапе перейти к сборке машин в самом Иране. По его утверждению, богатый опыт экспорта "АвтоВАЗа" показывает, что партнерские программы работают эффективнее, чем создание совместной компании: "Гораздо более эффективно, когда мы находим здесь уже организованное производство, отдаем наше качество, обучаем персонал, устанавливаем стандарты качества и следим дальше за их исполнением".
https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909999357.html
https://ria.ru/20231204/lada-1913553527.html
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экономика, авто, иран, тегеран (город), автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Иран, Тегеран (город), АвтоВАЗ, Lada Vesta
Представитель "АвтоВАЗа" назвал приоритетный рынок для экспорта Lada

Представитель "АвтоВАЗа" назвал Иран приоритетным рынком для экспорта Lada

© Фото : АвтоВАЗ Автомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : АвтоВАЗ
Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса "АвтоВАЗа" в Иране найдены, на приоритетном иранском рынке представят весь модельный ряд Lada, заявил РИА Новости начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании "АвтоВАЗ" Андрей Владимирцев.
"Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который <…> соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком", – сказал Владимирцев на открывшейся в понедельник в Тегеране выставке Eurasia Expo.
"Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса – это надежного партнера здесь", – отметил он.
Речь идет о компании Nika Motor, являющейся полноценным представителем бренда Lada в Иране. Компания будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда Lada.
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По словам Владимирцева, решение вопросов с техническим регламентом и сертификацией находятся в процессе, однако на рынке в скором времени будут представлены автомобили Vesta, Granta и Niva Travel. Он подчеркнул, что автомобиль Niva Travel не имеет конкурентов, очень ожидаем в мире, и иранский рынок будет для "АвтоВАЗа" одним из первых, где будет представлен этот автомобиль.
Владимирцев отметил, что начиная с собранных автомобилей, компания планирует на следующем этапе перейти к сборке машин в самом Иране. По его утверждению, богатый опыт экспорта "АвтоВАЗа" показывает, что партнерские программы работают эффективнее, чем создание совместной компании: "Гораздо более эффективно, когда мы находим здесь уже организованное производство, отдаем наше качество, обучаем персонал, устанавливаем стандарты качества и следим дальше за их исполнением".
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ЭкономикаАвтоИранТегеран (город)АвтоВАЗLada Vesta
 
 
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