Иран получил все гарантии от США по замороженным в Вашингтоне активам
Представитель МИД Ирана: Вашингтон дал Тегерану гарантии по замороженным активам
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Правительство США предоставило Ирану все необходимые гарантии по вопросу замороженных в Вашингтоне финансовых средств, на данный момент Тегеран располагает всеми активами и может использовать их в соответствии со своими потребностями, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани агентству IRNA.
"Американское правительство должно придерживаться своих обязательств по соглашению с Ираном, и мы получили все необходимые гарантии в этом отношении, потому что США показали свою ненадежность. Финансовые ресурсы доступны правительству Исламской Республики Иран, и мы можем использовать их в соответствии с нашими потребностями", - заявил Канаани.
Ранее телеканал CBS сообщал, что США договорились с Катаром о том, что принадлежащие Ирану и размороженные в рамках соглашения об обмене заключенными 6 миллиардов долларов пока не будут доступны Тегерану. Также об этом писала газета Washington Post. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США оставляют за собой право заморозить 6 миллиардов долларов Ирана в банке Катара, но пока жестко следят за их возможным использованием. В ответ на эти сообщения пресс-секретарь представительства Ирана в ООН Али Карими Магам написал на своей странице в соцсети Х, что правительство США знает, что не может нарушить соглашение о разблокированных иранских активах.
В сентябре США и Иран смогли провести обмен заключенными в обмен на разрешение США разморозить иранские средства в размере шести миллиардов долларов в южнокорейских банках и направить их на счета в катарские банки, чтобы они могли быть использованы на гуманитарные цели. После поступления денег на счета в Катаре в Доху прилетели пять освобожденных иранцами американских граждан. США также отпустили на свободу пять иранцев, двое из них пожелали вернуться в Иран.