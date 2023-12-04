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Иран получил все гарантии от США по замороженным в Вашингтоне активам - РИА Новости, 04.12.2023
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13:18 04.12.2023 (обновлено: 13:24 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/iran-1913610136.html
Иран получил все гарантии от США по замороженным в Вашингтоне активам
Иран получил все гарантии от США по замороженным в Вашингтоне активам - РИА Новости, 04.12.2023
Иран получил все гарантии от США по замороженным в Вашингтоне активам
Правительство США предоставило Ирану все необходимые гарантии по вопросу замороженных в Вашингтоне финансовых средств, на данный момент Тегеран располагает... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:18
2023-12-04T13:24
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Правительство США предоставило Ирану все необходимые гарантии по вопросу замороженных в Вашингтоне финансовых средств, на данный момент Тегеран располагает всеми активами и может использовать их в соответствии со своими потребностями, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани агентству IRNA. "Американское правительство должно придерживаться своих обязательств по соглашению с Ираном, и мы получили все необходимые гарантии в этом отношении, потому что США показали свою ненадежность. Финансовые ресурсы доступны правительству Исламской Республики Иран, и мы можем использовать их в соответствии с нашими потребностями", - заявил Канаани. Ранее телеканал CBS сообщал, что США договорились с Катаром о том, что принадлежащие Ирану и размороженные в рамках соглашения об обмене заключенными 6 миллиардов долларов пока не будут доступны Тегерану. Также об этом писала газета Washington Post. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США оставляют за собой право заморозить 6 миллиардов долларов Ирана в банке Катара, но пока жестко следят за их возможным использованием. В ответ на эти сообщения пресс-секретарь представительства Ирана в ООН Али Карими Магам написал на своей странице в соцсети Х, что правительство США знает, что не может нарушить соглашение о разблокированных иранских активах. В сентябре США и Иран смогли провести обмен заключенными в обмен на разрешение США разморозить иранские средства в размере шести миллиардов долларов в южнокорейских банках и направить их на счета в катарские банки, чтобы они могли быть использованы на гуманитарные цели. После поступления денег на счета в Катаре в Доху прилетели пять освобожденных иранцами американских граждан. США также отпустили на свободу пять иранцев, двое из них пожелали вернуться в Иран.
https://ria.ru/20231201/zamorozka-1913048758.html
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в мире, сша, иран, катар, энтони блинкен, оон
В мире, США, Иран, Катар, Энтони Блинкен, ООН
Иран получил все гарантии от США по замороженным в Вашингтоне активам

Представитель МИД Ирана: Вашингтон дал Тегерану гарантии по замороженным активам

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Правительство США предоставило Ирану все необходимые гарантии по вопросу замороженных в Вашингтоне финансовых средств, на данный момент Тегеран располагает всеми активами и может использовать их в соответствии со своими потребностями, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани агентству IRNA.
"Американское правительство должно придерживаться своих обязательств по соглашению с Ираном, и мы получили все необходимые гарантии в этом отношении, потому что США показали свою ненадежность. Финансовые ресурсы доступны правительству Исламской Республики Иран, и мы можем использовать их в соответствии с нашими потребностями", - заявил Канаани.
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Ранее телеканал CBS сообщал, что США договорились с Катаром о том, что принадлежащие Ирану и размороженные в рамках соглашения об обмене заключенными 6 миллиардов долларов пока не будут доступны Тегерану. Также об этом писала газета Washington Post. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США оставляют за собой право заморозить 6 миллиардов долларов Ирана в банке Катара, но пока жестко следят за их возможным использованием. В ответ на эти сообщения пресс-секретарь представительства Ирана в ООН Али Карими Магам написал на своей странице в соцсети Х, что правительство США знает, что не может нарушить соглашение о разблокированных иранских активах.
В сентябре США и Иран смогли провести обмен заключенными в обмен на разрешение США разморозить иранские средства в размере шести миллиардов долларов в южнокорейских банках и направить их на счета в катарские банки, чтобы они могли быть использованы на гуманитарные цели. После поступления денег на счета в Катаре в Доху прилетели пять освобожденных иранцами американских граждан. США также отпустили на свободу пять иранцев, двое из них пожелали вернуться в Иран.
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