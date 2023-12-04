https://ria.ru/20231204/infrastruktura-1913549198.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 04.12.2023
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Инфраструктурные объекты повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:05
2023-12-04T10:05
2023-12-04T10:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Инфраструктурные объекты повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале. "Поступило два сообщения о повреждении… объектов инфраструктуры", - написал Малашко в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каких именно объектах и каком количестве идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913451988.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры