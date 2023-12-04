https://ria.ru/20231204/infrastruktura-1913549198.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 04.12.2023

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Инфраструктурные объекты повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:05

2023-12-04T10:05

2023-12-04T10:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Инфраструктурные объекты повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале. "Поступило два сообщения о повреждении… объектов инфраструктуры", - написал Малашко в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каких именно объектах и каком количестве идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913451988.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, происшествия