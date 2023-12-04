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Ледовые шоу Авербуха посетили 14 тысяч человек в Подмосковье

Ледовые шоу Авербуха посетили 14 тысяч человек в Подмосковье - РИА Новости, 04.12.2023

Ледовые шоу Авербуха посетили 14 тысяч человек в Подмосковье

Ледовые представления "Чемпионы" призера Олимпийских игр Ильи Авербуха за минувшие выходные дни в Московской области посмотрели 14 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:37

2023-12-04T16:37

2023-12-04T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

люберцы

илья авербух

татьяна навка

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ледовые представления "Чемпионы" призера Олимпийских игр Ильи Авербуха за минувшие выходные дни в Московской области посмотрели 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В Подмосковье начались традиционные бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта "Зима в Подмосковье". Вскоре со своей командой профессионалов спектакль "Байки русской балалайки" представит зрителям и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов отметил, что ледовые представления на открытом воздухе под руководством чемпионов Ильи Авербуха и Татьяны Навки уже третий сезон подряд становятся любимыми и долгожданными мероприятиями "Зимы в Подмосковье". "В прошлом сезоне прошло 29 представлений в 25 городах региона, их посетило более 60 тысяч зрителей. В этом сезоне мы проводим 39 ледовых спектаклей в 31 городском округе. Стараемся расширять географию проекта, чтобы прославленных фигуристов смогли увидеть даже на самых отдаленных наших территориях", – сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что представления на льду Авербуха "Чемпионы" прошли 2 декабря в Мытищах (четыре тысячи зрителей) и Люберцах (три тысячи зрителей). Третьего декабря в Долгопрудном ледовый спектакль посетили 4,5 тысячи человек, в Химках – 2,5 тысячи человек. "Вот уже три года мы являемся участниками замечательного проекта "Зима в Подмосковье" и с каждым годом все больше и больше городов подключаются к этому празднику. Наш коллектив этой зимой объедет 22 города Московской области, зрители увидят созвездия чемпионов и прошлых лет, и настоящих. Мы с удовольствием приезжаем в Подмосковье с нашей программой и всегда замечаем, насколько разные в Московской области города, но всех их объединяет безусловное гостеприимство и радушие", – отметил Авербух, его слова приводит пресс-служба.

московская область (подмосковье)

мытищи

люберцы

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, люберцы, илья авербух, татьяна навка