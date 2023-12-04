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В Москве за сутки из сугробов вытащили почти 200 грузовиков - РИА Новости, 04.12.2023
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12:49 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/gruzoviki-1913601246.html
В Москве за сутки из сугробов вытащили почти 200 грузовиков
В Москве за сутки из сугробов вытащили почти 200 грузовиков - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве за сутки из сугробов вытащили почти 200 грузовиков
Дорожный патруль ЦОДД вытащил почти 200 грузовиков из сугробов за сутки в Москве, во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, сообщается в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:49
2023-12-04T12:49
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дорожный патруль ЦОДД вытащил почти 200 грузовиков из сугробов за сутки в Москве, во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сто девяносто три грузовика за сутки вытащил из сугробов дорожный патруль ЦОДД. Во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользили, не могли подняться в горку и застревали", - говорится в сообщении. Отмечается, что 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД дежурят круглосуточно и всегда готовы прийти на помощь.
https://ria.ru/20231204/taksi-1913547750.html
москва
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Варвара Скокшина
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москва, центр организации дорожного движения (цодд), происшествия
Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Происшествия
В Москве за сутки из сугробов вытащили почти 200 грузовиков

В Москве за сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов почти 200 грузовиков

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение во время снегопада в Москве
Автомобильное движение во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобильное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дорожный патруль ЦОДД вытащил почти 200 грузовиков из сугробов за сутки в Москве, во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сто девяносто три грузовика за сутки вытащил из сугробов дорожный патруль ЦОДД. Во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользили, не могли подняться в горку и застревали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД дежурят круглосуточно и всегда готовы прийти на помощь.
Водитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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МоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Происшествия
 
 
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