https://ria.ru/20231204/gruzoviki-1913601246.html

В Москве за сутки из сугробов вытащили почти 200 грузовиков

В Москве за сутки из сугробов вытащили почти 200 грузовиков - РИА Новости, 04.12.2023

В Москве за сутки из сугробов вытащили почти 200 грузовиков

Дорожный патруль ЦОДД вытащил почти 200 грузовиков из сугробов за сутки в Москве, во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, сообщается в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:49

2023-12-04T12:49

2023-12-04T12:49

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597256263_0:154:3368:2048_1920x0_80_0_0_8e3625267ff33b9af948ce99d93f7088.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дорожный патруль ЦОДД вытащил почти 200 грузовиков из сугробов за сутки в Москве, во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сто девяносто три грузовика за сутки вытащил из сугробов дорожный патруль ЦОДД. Во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользили, не могли подняться в горку и застревали", - говорится в сообщении. Отмечается, что 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД дежурят круглосуточно и всегда готовы прийти на помощь.

https://ria.ru/20231204/taksi-1913547750.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, центр организации дорожного движения (цодд), происшествия