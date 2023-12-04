https://ria.ru/20231204/gruzoviki-1913521862.html
СМИ: на венгерско-украинской границе скопилось более 1400 грузовиков
СМИ: на венгерско-украинской границе скопилось более 1400 грузовиков - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: на венгерско-украинской границе скопилось более 1400 грузовиков
На венгерско-украинской границе скопилась очередь из более чем 1400 грузовиков протяженностью 22 километра из-за протеста дальнобойщиков на границе Украины с... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T02:19
2023-12-04T02:19
2023-12-04T02:19
украина
словакия
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917691_0:155:3091:1893_1920x0_80_0_0_32e86e13c71bf34f15138f66d7849017.jpg
БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости. На венгерско-украинской границе скопилась очередь из более чем 1400 грузовиков протяженностью 22 километра из-за протеста дальнобойщиков на границе Украины с Польшей и Словакией, вследствие чего машины были перенаправлены на венгерские КПП, сообщает венгерский телеканал ATV. "Более 1400 грузовиков скопилось на погранпункте Захонь с венгерской стороны (с украинской стороны Чоп - ред.), что означает очередь из машин длиной примерно 22 километра. Границы Украины с Польшей и Словакией уже две недели заблокированы дальнобойщиками, поэтому многие пытаются со стороны Венгрии добраться до нашего восточного соседа", - говорится в сообщении. По словам представителя местного управления венгерской полиции Аттилы Гала, КПП Захонь работает на полную мощность, но несмотря на это, количество грузовиков в очереди превышает тысячу. Как сообщает телеканал, некоторые водители стоят в очереди уже трое суток, однако это было "ожидаемо", поэтому они заранее запаслись едой и бензином. Бывший начальник КПП Золтан Мадьяр сообщил телеканалу, что никогда не видел такой очереди из грузовиков, и отметил, что из-за тумана ситуация на дороге опасна, за последние дни произошло несколько ДТП со смертельным исходом с участием грузовиков. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231203/vengriya-1913398527.html
https://ria.ru/20231202/ukraine-1913339769.html
украина
словакия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917691_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_09e73d9e7f0e6652dd5dc90320b85116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, словакия, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Словакия, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
СМИ: на венгерско-украинской границе скопилось более 1400 грузовиков
ATV: на границе Венгрии и Украины скопилась очередь в 22 километра из 1400 фур
БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости.
На венгерско-украинской границе скопилась очередь из более чем 1400 грузовиков протяженностью 22 километра из-за протеста дальнобойщиков на границе Украины с Польшей и Словакией, вследствие чего машины были перенаправлены на венгерские КПП, сообщает
венгерский телеканал ATV.
«
"Более 1400 грузовиков скопилось на погранпункте Захонь с венгерской стороны (с украинской стороны Чоп - ред.), что означает очередь из машин длиной примерно 22 километра. Границы Украины с Польшей и Словакией уже две недели заблокированы дальнобойщиками, поэтому многие пытаются со стороны Венгрии добраться до нашего восточного соседа", - говорится в сообщении.
По словам представителя местного управления венгерской полиции Аттилы Гала, КПП Захонь работает на полную мощность, но несмотря на это, количество грузовиков в очереди превышает тысячу.
Как сообщает телеканал, некоторые водители стоят в очереди уже трое суток, однако это было "ожидаемо", поэтому они заранее запаслись едой и бензином.
Бывший начальник КПП Золтан Мадьяр сообщил телеканалу, что никогда не видел такой очереди из грузовиков, и отметил, что из-за тумана ситуация на дороге опасна, за последние дни произошло несколько ДТП со смертельным исходом с участием грузовиков.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины
Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород
, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.
Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши