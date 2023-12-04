https://ria.ru/20231204/gruzoviki-1913521862.html

СМИ: на венгерско-украинской границе скопилось более 1400 грузовиков

СМИ: на венгерско-украинской границе скопилось более 1400 грузовиков - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: на венгерско-украинской границе скопилось более 1400 грузовиков

На венгерско-украинской границе скопилась очередь из более чем 1400 грузовиков протяженностью 22 километра из-за протеста дальнобойщиков на границе Украины с... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T02:19

2023-12-04T02:19

2023-12-04T02:19

украина

словакия

польша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917691_0:155:3091:1893_1920x0_80_0_0_32e86e13c71bf34f15138f66d7849017.jpg

БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости. На венгерско-украинской границе скопилась очередь из более чем 1400 грузовиков протяженностью 22 километра из-за протеста дальнобойщиков на границе Украины с Польшей и Словакией, вследствие чего машины были перенаправлены на венгерские КПП, сообщает венгерский телеканал ATV. "Более 1400 грузовиков скопилось на погранпункте Захонь с венгерской стороны (с украинской стороны Чоп - ред.), что означает очередь из машин длиной примерно 22 километра. Границы Украины с Польшей и Словакией уже две недели заблокированы дальнобойщиками, поэтому многие пытаются со стороны Венгрии добраться до нашего восточного соседа", - говорится в сообщении. По словам представителя местного управления венгерской полиции Аттилы Гала, КПП Захонь работает на полную мощность, но несмотря на это, количество грузовиков в очереди превышает тысячу. Как сообщает телеканал, некоторые водители стоят в очереди уже трое суток, однако это было "ожидаемо", поэтому они заранее запаслись едой и бензином. Бывший начальник КПП Золтан Мадьяр сообщил телеканалу, что никогда не видел такой очереди из грузовиков, и отметил, что из-за тумана ситуация на дороге опасна, за последние дни произошло несколько ДТП со смертельным исходом с участием грузовиков. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231203/vengriya-1913398527.html

https://ria.ru/20231202/ukraine-1913339769.html

украина

словакия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, словакия, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире