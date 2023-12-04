https://ria.ru/20231204/gruziya-1913676508.html

Тбилиси заявил, что инцидентов с россиянами за полтора года не было

Тбилиси заявил, что инцидентов с россиянами за полтора года не было - РИА Новости, 04.12.2023

Тбилиси заявил, что инцидентов с россиянами за полтора года не было

В Грузии за полтора года не было ни одного инцидента с участием граждан России, прибывшие в страну россияне не угрожают безопасности, заявил спикер парламента... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:14

2023-12-04T16:14

2023-12-04T16:14

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грузия

россия

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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. В Грузии за полтора года не было ни одного инцидента с участием граждан России, прибывшие в страну россияне не угрожают безопасности, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Спикер утверждает, что оппозиционеры и некоторые неправительственные организации пытаются начать ксенофобскую кампанию в стране, но "население Грузии не поддается таким провокациям". "Что касается пребывания россиян в Грузии, то прошло полтора года (с начала приезда в Грузию большого числа россиян - ред.) и не было ни одного эксцесса, в том числе между гражданами России и Украины... Пограничный контроль осуществляет служба безопасности. Никаких въездов, которые могли бы поставить под угрозу среду безопасности, не было. Общий контроль над ситуацией с безопасностью в стране находится на самом высоком уровне. Инцидентов с участием российских граждан не было", - заявил Папуашвили на брифинге.

https://ria.ru/20231115/gruziya-1909583234.html

грузия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, россия