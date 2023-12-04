Рейтинг@Mail.ru
Тбилиси заявил, что инцидентов с россиянами за полтора года не было - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/gruziya-1913676508.html
Тбилиси заявил, что инцидентов с россиянами за полтора года не было
Тбилиси заявил, что инцидентов с россиянами за полтора года не было - РИА Новости, 04.12.2023
Тбилиси заявил, что инцидентов с россиянами за полтора года не было
В Грузии за полтора года не было ни одного инцидента с участием граждан России, прибывшие в страну россияне не угрожают безопасности, заявил спикер парламента... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:14
2023-12-04T16:14
в мире
грузия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871015728_0:13:3617:2048_1920x0_80_0_0_01faa26d08c3a6717a82857108afffda.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. В Грузии за полтора года не было ни одного инцидента с участием граждан России, прибывшие в страну россияне не угрожают безопасности, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Спикер утверждает, что оппозиционеры и некоторые неправительственные организации пытаются начать ксенофобскую кампанию в стране, но "население Грузии не поддается таким провокациям". "Что касается пребывания россиян в Грузии, то прошло полтора года (с начала приезда в Грузию большого числа россиян - ред.) и не было ни одного эксцесса, в том числе между гражданами России и Украины... Пограничный контроль осуществляет служба безопасности. Никаких въездов, которые могли бы поставить под угрозу среду безопасности, не было. Общий контроль над ситуацией с безопасностью в стране находится на самом высоком уровне. Инцидентов с участием российских граждан не было", - заявил Папуашвили на брифинге.
https://ria.ru/20231115/gruziya-1909583234.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871015728_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_6270995750d29a9af09a9fa77bdaf8a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия
В мире, Грузия, Россия
Тбилиси заявил, что инцидентов с россиянами за полтора года не было

Спикер парламента Грузии: инцидентов с россиянами за полтора года не было

© iStock.com / nnocciolaВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / nnocciola
Вид на Тбилиси, Грузия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. В Грузии за полтора года не было ни одного инцидента с участием граждан России, прибывшие в страну россияне не угрожают безопасности, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Спикер утверждает, что оппозиционеры и некоторые неправительственные организации пытаются начать ксенофобскую кампанию в стране, но "население Грузии не поддается таким провокациям".
"Что касается пребывания россиян в Грузии, то прошло полтора года (с начала приезда в Грузию большого числа россиян - ред.) и не было ни одного эксцесса, в том числе между гражданами России и Украины... Пограничный контроль осуществляет служба безопасности. Никаких въездов, которые могли бы поставить под угрозу среду безопасности, не было. Общий контроль над ситуацией с безопасностью в стране находится на самом высоком уровне. Инцидентов с участием российских граждан не было", - заявил Папуашвили на брифинге.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Саакашвили пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов
15 ноября, 13:46
 
В миреГрузияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала