https://ria.ru/20231204/gruz-1913732781.html
Из Орловской области отправили более трех тысяч тонн гумгрузов в зону СВО
Из Орловской области отправили более трех тысяч тонн гумгрузов в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Из Орловской области отправили более трех тысяч тонн гумгрузов в зону СВО
Более 3 тысяч тонн гуманитарных грузов отправили из Орловской области военнослужащим в зону спецоперации, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:17
2023-12-04T19:17
2023-12-04T19:17
надежные люди
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч тонн гуманитарных грузов отправили из Орловской области военнослужащим в зону спецоперации, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямой линии с жителями региона. "Сегодня наш небольшой регион показывает пример многим. По-другому здесь не может быть. Мы сегодня уже перешли границу 3 тысяч тонн грузов, которые доставляются", – рассказал губернатор. Клычков сказал, что изначально доставлялся один гуманитарный груз в неделю, теперь помощь доставляется четыре раза в неделю, и уточнил, что доставка представляет собой сложную логистику с передвижением по зоне спецоперации. "Действительно, с риском для жизни и здоровья, по четыре раза в неделю уже, не меньше, доставляется гуманитарный груз", – сказал он. "Когда летом мы узнали про острую потребность воды, наш бизнес закупил более тысячи тонн, это миллион литров воды, которая раз в два дня доставлялась", – добавил глава региона. Клычков рассказал, что каждую фуру с 20 тоннами воды бойцы вручную разбирают максимум за 30 минут. "В последний раз, когда мы поехали, большой груз повезли, у нас 75 тонн груза ушло за полтора часа", – сказал он. Также, по его словам, власти выполняют поступившую от военнослужащих просьбу по доставке "борщевого" набора с картошкой, капустой, луком, морковью, свеклой. "Зима, еще стали заказывать печки. Наш бизнес, наши аграрии, предприятие "Щелково Агрохим" две тысячи печей готовят. Партии "Единая Россия" и КПРФ активно включились в эту работу, формируют грузы" – сказал Клычков. По его словам, помимо этого из Орловской области в подразделения также доставляют одежду, средства связи, оптические приборы, прицелы, коптеры, антидроновые ружья, бензопилы, генераторы, средства защиты. "Здесь огромные деньги, из бюджета мы себе не могли бы никогда позволить этого купить, это все бизнес… Ребята формируют список, дают список, мы его отдаем представителю бизнеса, он покупает, мы везем этот груз. Я очень боялся, что устанут и наши жители, устанет наш бизнес, но все видят, что без этого невозможно", – подытожил губернатор.
https://ria.ru/20231202/gruz-1913377749.html
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орловская область, андрей клычков, единая россия
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, Единая Россия
Из Орловской области отправили более трех тысяч тонн гумгрузов в зону СВО
Клычков: более 3 тысяч тонн гумгрузов из Орловской области отправили в зону СВО
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч тонн гуманитарных грузов отправили из Орловской области военнослужащим в зону спецоперации, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямой линии с жителями региона.
"Сегодня наш небольшой регион показывает пример многим. По-другому здесь не может быть. Мы сегодня уже перешли границу 3 тысяч тонн грузов, которые доставляются", – рассказал губернатор.
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Клычков сказал, что изначально доставлялся один гуманитарный груз в неделю, теперь помощь доставляется четыре раза в неделю, и уточнил, что доставка представляет собой сложную логистику с передвижением по зоне спецоперации. "Действительно, с риском для жизни и здоровья, по четыре раза в неделю уже, не меньше, доставляется гуманитарный груз", – сказал он. "Когда летом мы узнали про острую потребность воды, наш бизнес закупил более тысячи тонн, это миллион литров воды, которая раз в два дня доставлялась", – добавил глава региона.
Клычков рассказал, что каждую фуру с 20 тоннами воды бойцы вручную разбирают максимум за 30 минут. "В последний раз, когда мы поехали, большой груз повезли, у нас 75 тонн груза ушло за полтора часа", – сказал он. Также, по его словам, власти выполняют поступившую от военнослужащих просьбу по доставке "борщевого" набора с картошкой, капустой, луком, морковью, свеклой.
"Зима, еще стали заказывать печки. Наш бизнес, наши аграрии, предприятие "Щелково Агрохим" две тысячи печей готовят. Партии "Единая Россия
" и КПРФ активно включились в эту работу, формируют грузы" – сказал Клычков. По его словам, помимо этого из Орловской области в подразделения также доставляют одежду, средства связи, оптические приборы, прицелы, коптеры, антидроновые ружья, бензопилы, генераторы, средства защиты.
"Здесь огромные деньги, из бюджета мы себе не могли бы никогда позволить этого купить, это все бизнес… Ребята формируют список, дают список, мы его отдаем представителю бизнеса, он покупает, мы везем этот груз. Я очень боялся, что устанут и наши жители, устанет наш бизнес, но все видят, что без этого невозможно", – подытожил губернатор.
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