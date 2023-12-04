https://ria.ru/20231204/granitsa-1913549441.html

На украинско-польской границе открыли КПП для пустых грузовиков

На украинско-польской границе открыли КПП для пустых грузовиков - РИА Новости, 04.12.2023

На украинско-польской границе открыли КПП для пустых грузовиков

Пункт пропуска "Угринов - Долгобычив" на украинско-польской границе открылся ночью в понедельник для проезда пустых грузовиков, сообщил представитель... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:07

2023-12-04T10:07

2023-12-04T10:07

в мире

украина

польша

андрей демченко

тарас качка

матеуш моравецкий

авто

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пункт пропуска "Угринов - Долгобычив" на украинско-польской границе открылся ночью в понедельник для проезда пустых грузовиков, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Украинский посол в Польше Василий Зварич ранее заявлял, что Украина и Польша нашли определенные точки соприкосновения и "достаточно компромиссов", чтобы прекратить блокировку границ, где образовались огромные очереди грузовиков. "С 1.00 (2.00 мск) ночи на пункте пропуска "Угринов - Долгобычив" началось оформление грузовых транспортных средств весом более 7,5 тонн, которые следуют через границу с Украины в Польшу пустые", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что по состоянию на 8.00 (мск) было оформлено 30 грузовиков, напомнив, что указанные транспортные средства не стоят в общей очереди, а передвигаются в порядке живой, в режиме ожидания сейчас – порядка 60 грузовиков. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ria.ru/20231203/voditeli-1913507092.html

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в мире, украина, польша, андрей демченко, тарас качка, матеуш моравецкий, авто