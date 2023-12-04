https://ria.ru/20231204/gramoty-1913718384.html

Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

Путин принял верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 04.12.2023

Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

Президент РФ Владимир Путин принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:31

2023-12-04T18:31

2023-12-04T18:31

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владимир путин

даурен абаев

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты вручат Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика). По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты. Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.

https://ria.ru/20231129/peskov-1912606248.html

https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html

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россия, в мире, великобритания, германия, владимир путин, даурен абаев, танжу бильгич