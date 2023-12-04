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Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/grad-1913527276.html
Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ
Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ
Батарея "Градов" Центрального военного округа уничтожила район дислокации украинских военных на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:09
2023-12-04T05:09
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Батарея "Градов" Центрального военного округа уничтожила район дислокации украинских военных на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. "В ходе боевого дежурства по огневому поражению районов дислокации ВСУ экипажи реактивной артиллерии БМ-21 "Град" ЦВО уничтожили район дислокации украинских националистов. По прибытии на огневые позиции артиллеристы реактивной батареи ЦВО с позывным "Ока" провели одновременные пуски 122-миллиметровых неуправляемых артиллерийских ракет. Затем в кратчайшее время свернули пусковые установки и увели боевые машины в лесные заглубленные схроны, укрывая их от средств разведки противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что объективный контроль поражения зафиксировал уничтожение инфраструктуры района, удерживаемого ВСУ. Командование ЦВО высоко оценивает мужество, отвагу, а также качество и эффективность работы реактивной батареи ЦВО. Накануне Дня ракетных войск и артиллерии около 20 военнослужащих получили государственные и ведомственные награды.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478274.html
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины
Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ

Расчеты "Градов" ЦВО поразили под Красным Лиманом район дислокации боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Батарея "Градов" Центрального военного округа уничтожила район дислокации украинских военных на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
"В ходе боевого дежурства по огневому поражению районов дислокации ВСУ экипажи реактивной артиллерии БМ-21 "Град" ЦВО уничтожили район дислокации украинских националистов. По прибытии на огневые позиции артиллеристы реактивной батареи ЦВО с позывным "Ока" провели одновременные пуски 122-миллиметровых неуправляемых артиллерийских ракет. Затем в кратчайшее время свернули пусковые установки и увели боевые машины в лесные заглубленные схроны, укрывая их от средств разведки противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Расчет Града не позволил украинским военным высадиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра
24 ноября, 05:04
В ведомстве добавили, что объективный контроль поражения зафиксировал уничтожение инфраструктуры района, удерживаемого ВСУ. Командование ЦВО высоко оценивает мужество, отвагу, а также качество и эффективность работы реактивной батареи ЦВО. Накануне Дня ракетных войск и артиллерии около 20 военнослужащих получили государственные и ведомственные награды.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы Украины
 
 
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