Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ
Расчеты "Градов" ЦВО поразили под Красным Лиманом район дислокации боевиков ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Батарея "Градов" Центрального военного округа уничтожила район дислокации украинских военных на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
"В ходе боевого дежурства по огневому поражению районов дислокации ВСУ экипажи реактивной артиллерии БМ-21 "Град" ЦВО уничтожили район дислокации украинских националистов. По прибытии на огневые позиции артиллеристы реактивной батареи ЦВО с позывным "Ока" провели одновременные пуски 122-миллиметровых неуправляемых артиллерийских ракет. Затем в кратчайшее время свернули пусковые установки и увели боевые машины в лесные заглубленные схроны, укрывая их от средств разведки противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что объективный контроль поражения зафиксировал уничтожение инфраструктуры района, удерживаемого ВСУ. Командование ЦВО высоко оценивает мужество, отвагу, а также качество и эффективность работы реактивной батареи ЦВО. Накануне Дня ракетных войск и артиллерии около 20 военнослужащих получили государственные и ведомственные награды.