https://ria.ru/20231204/grad-1913527276.html

Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ

Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023

Под Красным Лиманом уничтожен район дислокации боевиков ВСУ

Батарея "Градов" Центрального военного округа уничтожила район дислокации украинских военных на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:09

2023-12-04T05:09

2023-12-04T05:09

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Батарея "Градов" Центрального военного округа уничтожила район дислокации украинских военных на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. "В ходе боевого дежурства по огневому поражению районов дислокации ВСУ экипажи реактивной артиллерии БМ-21 "Град" ЦВО уничтожили район дислокации украинских националистов. По прибытии на огневые позиции артиллеристы реактивной батареи ЦВО с позывным "Ока" провели одновременные пуски 122-миллиметровых неуправляемых артиллерийских ракет. Затем в кратчайшее время свернули пусковые установки и увели боевые машины в лесные заглубленные схроны, укрывая их от средств разведки противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что объективный контроль поражения зафиксировал уничтожение инфраструктуры района, удерживаемого ВСУ. Командование ЦВО высоко оценивает мужество, отвагу, а также качество и эффективность работы реактивной батареи ЦВО. Накануне Дня ракетных войск и артиллерии около 20 военнослужащих получили государственные и ведомственные награды.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478274.html

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины