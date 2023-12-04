https://ria.ru/20231204/gosduma-1913604666.html

Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить

Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить - РИА Новости, 04.12.2023

Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить

Единая Россия по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных, сообщил секретарь Генсовета партии, РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:03

2023-12-04T13:03

2023-12-04T16:37

единая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Единая Россия по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных, сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак."Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. Введут новые составы административных правонарушений и кратно увеличат штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы", - сообщил Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом."Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России", - отметил Турчак и добавил, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей."Поправки в Административный и Уголовный кодексы "Единая Россия" вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация", - подчеркнул Турчак.Размер штрафов, по его данным, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов."За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании)", - сообщил Турчак.Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации."Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак.Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденных данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф."Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - подчеркнул Турчак.Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов — от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тыс. субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231124/putin-1911650971.html

https://ria.ru/20231002/utechki-1899818461.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

единая россия, госдума рф, общество