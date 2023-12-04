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Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить - РИА Новости, 04.12.2023
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13:03 04.12.2023 (обновлено: 16:37 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/gosduma-1913604666.html
Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить
Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить - РИА Новости, 04.12.2023
Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить
Единая Россия по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных, сообщил секретарь Генсовета партии, РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:03
2023-12-04T16:37
единая россия
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общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Единая Россия по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных, сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак."Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. Введут новые составы административных правонарушений и кратно увеличат штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы", - сообщил Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом."Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России", - отметил Турчак и добавил, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей."Поправки в Административный и Уголовный кодексы "Единая Россия" вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация", - подчеркнул Турчак.Размер штрафов, по его данным, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов."За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании)", - сообщил Турчак.Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации."Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак.Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденных данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф."Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - подчеркнул Турчак.Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов — от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тыс. субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231124/putin-1911650971.html
https://ria.ru/20231002/utechki-1899818461.html
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единая россия, госдума рф, общество
Единая Россия, Госдума РФ, Общество
Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить

Турчак: ЕР внесла проекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Единая Россия по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных, сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак.
"Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. Введут новые составы административных правонарушений и кратно увеличат штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы", - сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом.
"Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России", - отметил Турчак и добавил, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей.
"Поправки в Административный и Уголовный кодексы "Единая Россия" вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация", - подчеркнул Турчак.
Размер штрафов, по его данным, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов.
"За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании)", - сообщил Турчак.
Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации.
"Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак.
Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденных данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф.
"Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - подчеркнул Турчак.
Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов — от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тыс. субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.
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