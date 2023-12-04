https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913536968.html

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены четыре поселка

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены четыре поселка - РИА Новости, 04.12.2023

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены четыре поселка

Четыре поселка обесточены в Никитовском районе Горловки в понедельник утром из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:18

2023-12-04T08:18

2023-12-04T08:18

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 дек – РИА Новости. Четыре поселка обесточены в Никитовском районе Горловки в понедельник утром из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских нацистов обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова, шахты "6/7", Рутуного комбината, Стальсбыт (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Горловки был произведен в 7.00 мск, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра по Никитовскому району города. Кроме того, в 1.25 и 3.40 украинскими военными было выпущено по три снаряда "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913523766.html

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, нато, происшествия