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В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913517031.html
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:38
2023-12-04T00:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, заявил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований ранен мирный горловчанин ", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231203/donetsk-1913444461.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ Никитовского района пострадал житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, заявил мэр города Иван Приходько.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки.
"В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований ранен мирный горловчанин ", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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