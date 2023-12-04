https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913517031.html

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T00:38

2023-12-04T00:38

2023-12-04T00:38

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, заявил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований ранен мирный горловчанин ", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231203/donetsk-1913444461.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол