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Назван новый наставник шоу "Голос" - РИА Новости, 04.12.2023
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Шоубиз
 
08:54 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/golos-1913538896.html
Назван новый наставник шоу "Голос"
Назван новый наставник шоу "Голос" - РИА Новости, 04.12.2023
Назван новый наставник шоу "Голос"
Певица Zivert (Юлия Зиверт) станет новым наставником в предстоящем сезоне музыкального шоу "Голос", сообщила пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:54
2023-12-04T08:54
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) станет новым наставником в предстоящем сезоне музыкального шоу "Голос", сообщила пресс-служба Первого канала. "Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву", — рассказали на Первом. Певица, говоря о своем наставничестве на проекте, отметила, что зрителям и конкурсантам стоит готовиться к музыкальным экспериментам. "Музыка для меня – это любовь, а любить значит отдавать. Хочется делиться лучшим. "Голосу" и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу", — заверила Zivert.На канале рассказали, что съемки нового сезона начнутся в ближайшее время, а в слепых прослушиваниях примут участие исполнители из новых регионов. К участию в слепых прослушиваниях допущено 128 вокалистов. Они прошли предварительный кастинг. Однако после первого этапа на шоу отсеются только 48 артистов (по 12 в команде каждого наставника). Дата выхода нового сезона "Голоса" пока не объявлена. Известно, что вести его будет Яна Чурикова.
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новости шоу-бизнеса, юлия зиверт (zivert), первый канал (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юлия Зиверт (Zivert), Первый канал (телеканал), Знаменитости
Назван новый наставник шоу "Голос"

Певицу Zivert объявили новым наставником шоу "Голос" на Первом канале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) станет новым наставником в предстоящем сезоне музыкального шоу "Голос", сообщила пресс-служба Первого канала.
«
"Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву", — рассказали на Первом.
Певица, говоря о своем наставничестве на проекте, отметила, что зрителям и конкурсантам стоит готовиться к музыкальным экспериментам.
«
"Музыка для меня – это любовь, а любить значит отдавать. Хочется делиться лучшим. "Голосу" и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу", — заверила Zivert.
На канале рассказали, что съемки нового сезона начнутся в ближайшее время, а в слепых прослушиваниях примут участие исполнители из новых регионов.
К участию в слепых прослушиваниях допущено 128 вокалистов. Они прошли предварительный кастинг. Однако после первого этапа на шоу отсеются только 48 артистов (по 12 в команде каждого наставника).
Дата выхода нового сезона "Голоса" пока не объявлена. Известно, что вести его будет Яна Чурикова.
Съемки финала сезона шоу Голос
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЮлия Зиверт (Zivert)Первый канал (телеканал)Знаменитости
 
 
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