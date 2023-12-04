https://ria.ru/20231204/golos-1913538896.html

Назван новый наставник шоу "Голос"

Назван новый наставник шоу "Голос" - РИА Новости, 04.12.2023

Назван новый наставник шоу "Голос"

Певица Zivert (Юлия Зиверт) станет новым наставником в предстоящем сезоне музыкального шоу "Голос", сообщила пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:54

2023-12-04T08:54

2023-12-04T08:54

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) станет новым наставником в предстоящем сезоне музыкального шоу "Голос", сообщила пресс-служба Первого канала. "Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву", — рассказали на Первом. Певица, говоря о своем наставничестве на проекте, отметила, что зрителям и конкурсантам стоит готовиться к музыкальным экспериментам. "Музыка для меня – это любовь, а любить значит отдавать. Хочется делиться лучшим. "Голосу" и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу", — заверила Zivert.На канале рассказали, что съемки нового сезона начнутся в ближайшее время, а в слепых прослушиваниях примут участие исполнители из новых регионов. К участию в слепых прослушиваниях допущено 128 вокалистов. Они прошли предварительный кастинг. Однако после первого этапа на шоу отсеются только 48 артистов (по 12 в команде каждого наставника). Дата выхода нового сезона "Голоса" пока не объявлена. Известно, что вести его будет Яна Чурикова.

https://ria.ru/20230603/golos-1875890088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, юлия зиверт (zivert), первый канал (телеканал), знаменитости