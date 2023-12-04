Голикова наградила победителей спецноминации "Наставничество года"
Голикова наградила победителей номинации "Наставничество года" премии #МыВместе
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила международную премию победителям специальной номинации "Наставничество года" премии #МыВместе, передает корреспондент РИА Новости.
Международная премия #МыВместе вручается в рамках одноименного форума, который проходит 4-8 декабря в Москве на выставке-форуме "Россия". В номинации "Наставничество года" премия присуждается за особый вклад в развитие социально значимых проектов, реализующих принципы наставничества в своей деятельности.
Победителями номинации стали школьница Арина Бессонова из Свердловской области, учитель начальных классов Ольга Туснина из Пермского края и Руслан Захаров - участник специальной военной операции и действующий боец батальона "Спарта" из Владимирской области.
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"Я искренне в преддверии завтрашнего дня добровольца хочу поприветствовать вас здесь, поздравить с этой замечательной премией #МыВместе и порадоваться вместе с вами, потому что это замечательное событие - событие, связанное с вашим вкладом в жизнь. А мне кажется, нет ничего главнее, когда ты себя чувствуешь востребованным, нужным. И это основные принципы добровольческого движения, основные принципы премии #МыВместе - быть неравнодушным, быть человеком, который хочет помочь людям и хочет создать такое пространство, которое было бы комфортно для всех", - сказала Голикова во время награждения победителей.