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СМИ: Запад опасается, что возможная буферная зона в Газе станет постоянной - РИА Новости, 04.12.2023
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10:53 04.12.2023 (обновлено: 10:54 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/gaza-1913566682.html
СМИ: Запад опасается, что возможная буферная зона в Газе станет постоянной
СМИ: Запад опасается, что возможная буферная зона в Газе станет постоянной - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: Запад опасается, что возможная буферная зона в Газе станет постоянной
Запад обеспокоен, что буферная зона в секторе Газа, которую предлагает создать Израиль, станет постоянной, пишет газета Haaretz со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:53
2023-12-04T10:54
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
иордания
сектор газа
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Запад обеспокоен, что буферная зона в секторе Газа, которую предлагает создать Израиль, станет постоянной, пишет газета Haaretz со ссылкой на неназванного дипломата. "Западные державы обеспокоены тем, что буферная зона станет постоянной", - говорится в сообщении издания со ссылкой на неназванного дипломата. Как отмечается, западные страны обсуждают, стоит ли поддерживать план по созданию буферной зоны в секторе Газа, потому что им не дали разъяснений относительно того, как долго Израиль хочет ее сохранять и планирует ли он долгосрочное военное присутствие в этом районе. Другой источник издания заявил, что у Израиля нет детального плана по созданию буферной зоны после окончания боевых действий. Ранее король Иордании Абдалла II заявлял, что его страна отвергает любой сценарий, предполагающий повторную оккупацию Израилем каких-либо территорий в секторе Газа или создание там буферных зон, это лишь усугубит кризис. В октябре газета Financial Times со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера писала, что Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
израиль
иордания
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, иордания, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Иордания, Сектор Газа
СМИ: Запад опасается, что возможная буферная зона в Газе станет постоянной

Haaretz: Запад боится, что предлагаемая Израилем буферная зона станет постоянной

© AFP 2023 / Jack Guez Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Запад обеспокоен, что буферная зона в секторе Газа, которую предлагает создать Израиль, станет постоянной, пишет газета Haaretz со ссылкой на неназванного дипломата.
"Западные державы обеспокоены тем, что буферная зона станет постоянной", - говорится в сообщении издания со ссылкой на неназванного дипломата.
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Как отмечается, западные страны обсуждают, стоит ли поддерживать план по созданию буферной зоны в секторе Газа, потому что им не дали разъяснений относительно того, как долго Израиль хочет ее сохранять и планирует ли он долгосрочное военное присутствие в этом районе.
Другой источник издания заявил, что у Израиля нет детального плана по созданию буферной зоны после окончания боевых действий.
Ранее король Иордании Абдалла II заявлял, что его страна отвергает любой сценарий, предполагающий повторную оккупацию Израилем каких-либо территорий в секторе Газа или создание там буферных зон, это лишь усугубит кризис.
В октябре газета Financial Times со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера писала, что Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреИорданияСектор Газа
 
 
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