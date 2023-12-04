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Израиль за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа

Израиль за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 04.12.2023

Израиль за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа

За ночи израильские силы атаковали порядка 200 объектов ХАМАС в секторе Газа, сухопутные силы продолжают вести бои в анклаве, сообщила пресс-служба Армии... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:08

2023-12-04T10:08

2023-12-04T10:18

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. За ночи израильские силы атаковали порядка 200 объектов ХАМАС в секторе Газа, сухопутные силы продолжают вести бои в анклаве, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За ночь ЦАХАЛ атаковал около 200 объектов террористической организации ХАМАС ... Сухопутные силы ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа наряду с ВВС, которые наносят массированные удары", - говорится в сообщении.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)