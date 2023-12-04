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Израиль за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 04.12.2023
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10:08 04.12.2023 (обновлено: 10:18 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/gaza-1913550559.html
Израиль за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа
Израиль за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 04.12.2023
Израиль за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа
За ночи израильские силы атаковали порядка 200 объектов ХАМАС в секторе Газа, сухопутные силы продолжают вести бои в анклаве, сообщила пресс-служба Армии... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:08
2023-12-04T10:18
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. За ночи израильские силы атаковали порядка 200 объектов ХАМАС в секторе Газа, сухопутные силы продолжают вести бои в анклаве, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За ночь ЦАХАЛ атаковал около 200 объектов террористической организации ХАМАС ... Сухопутные силы ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа наряду с ВВС, которые наносят массированные удары", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ за ночь атаковал около 200 объектов ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. За ночи израильские силы атаковали порядка 200 объектов ХАМАС в секторе Газа, сухопутные силы продолжают вести бои в анклаве, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"За ночь ЦАХАЛ атаковал около 200 объектов террористической организации ХАМАС ... Сухопутные силы ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа наряду с ВВС, которые наносят массированные удары", - говорится в сообщении.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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