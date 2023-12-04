Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем Израиль хочет открыть второй фронт на юге Ливана - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/front-1913688811.html
Эксперт рассказал, зачем Израиль хочет открыть второй фронт на юге Ливана
Эксперт рассказал, зачем Израиль хочет открыть второй фронт на юге Ливана - РИА Новости, 04.12.2023
Эксперт рассказал, зачем Израиль хочет открыть второй фронт на юге Ливана
Израиль стремится открыть второй фронт на юге Ливана, чтобы перейти от прокси-войны к войне между основными противоборствующими силами в ближневосточном... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:00
2023-12-04T17:00
в мире
израиль
ливан
иран
наджиб микати
хезболла
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 4 дек - РИА Новости. Израиль стремится открыть второй фронт на юге Ливана, чтобы перейти от прокси-войны к войне между основными противоборствующими силами в ближневосточном регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости ливанский политический аналитик Али Хамия. "Израиль стремится открыть фронт на юге Ливана, чтобы спровоцировать в регионе войну между основными противоборствующими силами вместо прокси-войны, поскольку битва сейчас ведется между осью, которую представляют поддерживаемые Ираном силы сопротивления, и осью, поддерживаемой США", - сказал он. Аналитик также ожидает, что после временного затишья в секторе Газа боевые действия примут еще более ожесточенный характер и на палестинском, и на ливанском фронтах, поскольку за семидневное перемирие силы сопротивления и израильская армия сумели передислоцироваться и пересмотреть планы. Это должно повлечь за собой применение новых видов вооружений и боевой тактики, считает Хамия. Эксперт напомнил, что израильская армия уже с удвоенной силой наносит удары по Газе. По его мнению, операция будет продолжена, поскольку пока не реализована ни одна из ее целей, включая освобождение заложников, ликвидацию ХАМАС и используемой сопротивлением инфраструктуры. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. В понедельник армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам "Хезболлах" в Ливане. Ранее в октябре исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. В свою очередь, глава миссии временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) генерал-майор Арольдо Ласаро заявил 24 ноября, что обеспокоен продолжающимся интенсивным обменом ударами между "Хезболлах" и израильской армией в приграничных районах. Он предупредил, что дальнейшая эскалация на юге Ливана может привести к разрушительным последствиям, и призвал все стороны прекратить насилие.
https://ria.ru/20231204/udary-1913620097.html
https://ria.ru/20231204/svyaz-1913686037.html
израиль
ливан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_881:643:2755:2048_1920x0_80_0_0_27a2b066f6c0a80b2bc1659f63c17a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, иран, наджиб микати, хезболла, хамас, оон
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Наджиб Микати, Хезболла, ХАМАС, ООН
Эксперт рассказал, зачем Израиль хочет открыть второй фронт на юге Ливана

Эксперт Хамия рассказал, зачем Израиль хочет открыть второй фронт на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 4 дек - РИА Новости. Израиль стремится открыть второй фронт на юге Ливана, чтобы перейти от прокси-войны к войне между основными противоборствующими силами в ближневосточном регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости ливанский политический аналитик Али Хамия.
«
"Израиль стремится открыть фронт на юге Ливана, чтобы спровоцировать в регионе войну между основными противоборствующими силами вместо прокси-войны, поскольку битва сейчас ведется между осью, которую представляют поддерживаемые Ираном силы сопротивления, и осью, поддерживаемой США", - сказал он.
Аналитик также ожидает, что после временного затишья в секторе Газа боевые действия примут еще более ожесточенный характер и на палестинском, и на ливанском фронтах, поскольку за семидневное перемирие силы сопротивления и израильская армия сумели передислоцироваться и пересмотреть планы. Это должно повлечь за собой применение новых видов вооружений и боевой тактики, считает Хамия.
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Израильская армия заявила об ответных ударах по территории Ливана
13:32
Эксперт напомнил, что израильская армия уже с удвоенной силой наносит удары по Газе. По его мнению, операция будет продолжена, поскольку пока не реализована ни одна из ее целей, включая освобождение заложников, ликвидацию ХАМАС и используемой сопротивлением инфраструктуры.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
В понедельник армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам "Хезболлах" в Ливане.
Ранее в октябре исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
В свою очередь, глава миссии временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) генерал-майор Арольдо Ласаро заявил 24 ноября, что обеспокоен продолжающимся интенсивным обменом ударами между "Хезболлах" и израильской армией в приграничных районах. Он предупредил, что дальнейшая эскалация на юге Ливана может привести к разрушительным последствиям, и призвал все стороны прекратить насилие.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Газе и в северной части сектора полностью отключились услуги связи
16:48
 
В миреИзраильЛиванИранНаджиб МикатиХезболлаХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала