Эксперт рассказал, зачем Израиль хочет открыть второй фронт на юге Ливана
Эксперт Хамия рассказал, зачем Израиль хочет открыть второй фронт на юге Ливана
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем. Архивное фото
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 4 дек - РИА Новости. Израиль стремится открыть второй фронт на юге Ливана, чтобы перейти от прокси-войны к войне между основными противоборствующими силами в ближневосточном регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости ливанский политический аналитик Али Хамия.
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"Израиль стремится открыть фронт на юге Ливана, чтобы спровоцировать в регионе войну между основными противоборствующими силами вместо прокси-войны, поскольку битва сейчас ведется между осью, которую представляют поддерживаемые Ираном силы сопротивления, и осью, поддерживаемой США", - сказал он.
Аналитик также ожидает, что после временного затишья в секторе Газа боевые действия примут еще более ожесточенный характер и на палестинском, и на ливанском фронтах, поскольку за семидневное перемирие силы сопротивления и израильская армия сумели передислоцироваться и пересмотреть планы. Это должно повлечь за собой применение новых видов вооружений и боевой тактики, считает Хамия.
Эксперт напомнил, что израильская армия уже с удвоенной силой наносит удары по Газе. По его мнению, операция будет продолжена, поскольку пока не реализована ни одна из ее целей, включая освобождение заложников, ликвидацию ХАМАС и используемой сопротивлением инфраструктуры.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
В понедельник армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что её ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам "Хезболлах" в Ливане.
Ранее в октябре исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
В свою очередь, глава миссии временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) генерал-майор Арольдо Ласаро заявил 24 ноября, что обеспокоен продолжающимся интенсивным обменом ударами между "Хезболлах" и израильской армией в приграничных районах. Он предупредил, что дальнейшая эскалация на юге Ливана может привести к разрушительным последствиям, и призвал все стороны прекратить насилие.