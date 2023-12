https://ria.ru/20231204/fraza-1913771483.html

Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ

Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 05.12.2023

Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ

Фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое" на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-04T23:44

2023-12-04T23:44

2023-12-05T11:09

в мире

россия

украина

скопье

мария захарова

сергей лавров

владимир соловьев (телеведущий)

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913821265_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_0250f1969dca690672111a3b85a8efea.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое" на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье была адресована фотографу от организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ОБСЕ 30 ноября прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please (с англ. -"Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста"). Во время трансляции мероприятия не было понятно, кому министр адресовал эту реплику. "Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до (заседания - ред.), просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны использовали эту фразу в качестве "слогана" и "мема", пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Захарова напомнила, что с той же целью ряд журналистов пошли на создание фейка, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Сергея Лаврова, которая был сделана до официального заседания. Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Участие министра иностранных дел России в заседании СМИД ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

https://ria.ru/20231202/lavrov-1913335759.html

https://ria.ru/20231201/lavrov-1913240575.html

россия

украина

скопье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, скопье, мария захарова, сергей лавров, владимир соловьев (телеведущий), обсе