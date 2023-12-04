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Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 05.12.2023
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23:44 04.12.2023 (обновлено: 11:09 05.12.2023)
https://ria.ru/20231204/fraza-1913771483.html
Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ
Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 05.12.2023
Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ
Фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое" на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-04T23:44
2023-12-05T11:09
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое" на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье была адресована фотографу от организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ОБСЕ 30 ноября прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please (с англ. -"Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста"). Во время трансляции мероприятия не было понятно, кому министр адресовал эту реплику. "Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до (заседания - ред.), просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны использовали эту фразу в качестве "слогана" и "мема", пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Захарова напомнила, что с той же целью ряд журналистов пошли на создание фейка, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Сергея Лаврова, которая был сделана до официального заседания. Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Участие министра иностранных дел России в заседании СМИД ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.
https://ria.ru/20231202/lavrov-1913335759.html
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в мире, россия, украина, скопье, мария захарова, сергей лавров, владимир соловьев (телеведущий), обсе
В мире, Россия, Украина, Скопье, Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Соловьев (телеведущий), ОБСЕ
Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ

Захарова: Лавров сказал фразу "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ фотографу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета МИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета МИД ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета МИД ОБСЕ
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое" на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье была адресована фотографу от организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ОБСЕ 30 ноября прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please (с англ. -"Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста"). Во время трансляции мероприятия не было понятно, кому министр адресовал эту реплику.
Выступление главы МИД Лаврова
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"Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до (заседания - ред.), просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны использовали эту фразу в качестве "слогана" и "мема", пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Захарова напомнила, что с той же целью ряд журналистов пошли на создание фейка, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Сергея Лаврова, которая был сделана до официального заседания.
Визит в столицу Северной Македонии стал для Лаврова первой с начала полномасштабного конфликта на Украине поездкой в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию.
Участие министра иностранных дел России в заседании СМИД ОБСЕ спровоцировало бойкот мероприятия со стороны глав МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.
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В миреРоссияУкраинаСкопьеМария ЗахароваСергей ЛавровВладимир Соловьев (телеведущий)ОБСЕ
 
 
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