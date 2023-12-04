https://ria.ru/20231204/frantsiya-1913609325.html

Во Франции следят за приверженцами радикального ислама

Во Франции следят за приверженцами радикального ислама - РИА Новости, 04.12.2023

Во Франции следят за приверженцами радикального ислама

Порядка 20 тысяч человек во Франции находятся в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S) в связи с их приверженностью... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:16

2023-12-04T13:16

2023-12-04T13:18

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ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек во Франции находятся в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S) в связи с их приверженностью радикальному исламу, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "20 тысяч человек находятся в списке fiche S из-за их радикализации. Из этих 20 тысяч пять тысяч считаются "активными", они представляют особую опасность. Не все из них французы; более 500 являются нелегально находящимися во Франции иностранцами. Две трети из них находятся в тюрьме или центрах временного задержания", - сообщил Дарманен в эфире радиостанции RMC. Он отметил, что порядка 340 из них вышли на свободу. "Из числа осужденных радикализованных лиц с 2018 года, когда мы начали приговаривать за терроризм, 340 человек вышли на свободу. В следующем году это будет еще 30-35 человек. За ними ведется особое наблюдение. Не все они находятся во Франции, часть из них была выслана", - добавил министр. По его словам, "есть несколько десятков человек", за которыми следят 24 часа в сутки, и власти "ищут причины их задержать", поскольку они пока не совершили преступлений, но считаются крайне опасными. Министр отметил, что 30% радикализованных имеют психологические нарушения, поэтому, в том числе, необходимо, чтобы префекты имели административные права предписать обязательное посещение ими психиатров. "Необходимо, чтобы префект мог обязать человека, с помощью полицейских, предстать перед психиатром - то, что мы называем административным предписанием", - сказал он. Дарманен указал на "провал" и ответственность существующей системы психиатрического контроля в субботнем теракте в Париже, где погиб один турист, а еще двое получили травмы. В субботу вечером 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб напал на людей в Париже. На мосту Бир-Хакейм он ранил ножом 23-летнего германо-филиппинского туриста, который скончался от полученных травм. Затем неподалеку, на набережной Гренель, нападавший молотком нанес удары еще двум прохожим, включая туриста из Великобритании в возрасте 66 лет и француза 60 лет. Их жизням ничто не угрожает. Преступник был задержан и помещен под стражу. Как сообщали СМИ, он заявил, что хотел умереть после совершения нападения. Источники в полиции рассказывали, что он провоцировал правоохранителей на применение огнестрельного оружия, но те в итоге задержали его, применив электрошокер. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в 2016 году нападавший был осужден на четыре года тюрьмы за планирование другого нападения. После выхода из тюрьмы он находился под надзором французских служб безопасности как человек, страдающий серьезным психическим расстройством и представляющий угрозу государственной безопасности (fiche S). Кроме того, задержанный заявил полиции, что "не может вынести, что мусульмане погибают в Афганистане и Палестине". Он заявил, что был "расстроен" ситуацией в секторе Газа и поддержкой Францией Израиля. Как сообщала Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции, нападавший ранее присягнул на верность террористической организации "Исламское государство"*. В конце октября этого года его мать сообщила, что беспокоится из-за поведения сына, однако, по словам прокурора PNAT Жана-Франсуа Рикара, "ничто не давало оснований для новых судебных расследований".* Террористическая организация, запрещенная в России

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https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20231111/demonstratsiya-1908913177.html

https://ria.ru/20230709/frantsiya-1883140016.html

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в мире, франция, париж, великобритания, жеральд дарманен, исламское государство