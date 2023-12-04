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Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция - РИА Новости, 04.12.2023
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Союзное государство
 
13:32 04.12.2023 (обновлено: 14:01 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/forum-1913592449.html
Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция
Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция - РИА Новости, 04.12.2023
Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция
Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск состоится 6 декабря с 11:00 до 14:00. К... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:32
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союзное государство
москва
минск
ммпц
константин косачев
дмитрий мезенцев
россия
белоруссия
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Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск состоится 6 декабря с 11:00 до 14:00. К участию в Москве приглашены:- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЕВ;- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;- начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей ФИЛАТОВ;- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения РАЗУВАЕВА;директор Благотворительного фонда им. Алексея Талая, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей ТАЛАЙ.В Минске:- первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр ЛУКЬЯНОВ.Мероприятие приурочено к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, которая будет отмечаться 8 декабря. Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня". Цели проведения форума — укрепление сотрудничества между Россией и Беларусью, поддержка молодежных инициатив в науке, спорте и искусстве, патриотическое воспитание и просветительская работа.Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство"
LIVE: Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство"
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москва, минск, ммпц, константин косачев, дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, видео
Союзное государство, Москва, Минск, ММПЦ, Константин Косачев, Дмитрий Мезенцев, Россия, Белоруссия
Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция
Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск состоится 6 декабря с 11:00 до 14:00.
К участию в Москве приглашены:
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;
- начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей ФИЛАТОВ;
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения РАЗУВАЕВА;
директор Благотворительного фонда им. Алексея Талая, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей ТАЛАЙ.

В Минске:
- первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр ЛУКЬЯНОВ.

Мероприятие приурочено к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, которая будет отмечаться 8 декабря. Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня". Цели проведения форума — укрепление сотрудничества между Россией и Беларусью, поддержка молодежных инициатив в науке, спорте и искусстве, патриотическое воспитание и просветительская работа.

Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
2023-12-04T13:32
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Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция

Читать ria.ru в
Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск состоится 6 декабря с 11:00 до 14:00.
К участию в Москве приглашены:
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;
- начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей ФИЛАТОВ;
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения РАЗУВАЕВА;
директор Благотворительного фонда им. Алексея Талая, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей ТАЛАЙ.

В Минске:
- первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр ЛУКЬЯНОВ.

Мероприятие приурочено к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, которая будет отмечаться 8 декабря. Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня". Цели проведения форума — укрепление сотрудничества между Россией и Беларусью, поддержка молодежных инициатив в науке, спорте и искусстве, патриотическое воспитание и просветительская работа.

Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
 
Союзное государствоМоскваМинскММПЦКонстантин КосачевДмитрий МезенцевРоссияБелоруссия
 
 
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