https://ria.ru/20231204/forum-1913592449.html

Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция

Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция - РИА Новости, 04.12.2023

Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция

Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск состоится 6 декабря с 11:00 до 14:00. К... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:32

2023-12-04T13:32

2023-12-04T14:01

союзное государство

москва

минск

ммпц

константин косачев

дмитрий мезенцев

россия

белоруссия

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Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск состоится 6 декабря с 11:00 до 14:00. К участию в Москве приглашены:- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЕВ;- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;- начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей ФИЛАТОВ;- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения РАЗУВАЕВА;директор Благотворительного фонда им. Алексея Талая, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей ТАЛАЙ.В Минске:- первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр ЛУКЬЯНОВ.Мероприятие приурочено к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, которая будет отмечаться 8 декабря. Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня". Цели проведения форума — укрепление сотрудничества между Россией и Беларусью, поддержка молодежных инициатив в науке, спорте и искусстве, патриотическое воспитание и просветительская работа.Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" LIVE: Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" 2023-12-04T13:32 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, минск, ммпц, константин косачев, дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, видео