Экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство". Трансляция

Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск состоится 6 декабря с 11:00 до 14:00.
К участию в Москве приглашены:
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;
- начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей ФИЛАТОВ;
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения РАЗУВАЕВА;
директор Благотворительного фонда им. Алексея Талая, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей ТАЛАЙ.
В Минске:
- первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр ЛУКЬЯНОВ.
Мероприятие приурочено к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, которая будет отмечаться 8 декабря. Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня". Цели проведения форума — укрепление сотрудничества между Россией и Беларусью, поддержка молодежных инициатив в науке, спорте и искусстве, патриотическое воспитание и просветительская работа.
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
К участию в Москве приглашены:
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;
- начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей ФИЛАТОВ;
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин КОЛПАКОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения РАЗУВАЕВА;
директор Благотворительного фонда им. Алексея Талая, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей ТАЛАЙ.
В Минске:
- первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр ЛУКЬЯНОВ.
Мероприятие приурочено к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, которая будет отмечаться 8 декабря. Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня". Цели проведения форума — укрепление сотрудничества между Россией и Беларусью, поддержка молодежных инициатив в науке, спорте и искусстве, патриотическое воспитание и просветительская работа.
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.