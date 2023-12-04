https://ria.ru/20231204/fond-1913757923.html

Путин попросил СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества"

Путин попросил СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.12.2023

Путин попросил СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин просил членов СПЧ работать в тесном контакте с Фондом "Защитники Отечества" и подробно рассказать ему о проблемах участников... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:49

2023-12-04T21:49

2023-12-04T21:57

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донбасс

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил членов СПЧ работать в тесном контакте с Фондом "Защитники Отечества" и подробно рассказать ему о проблемах участников СВО, которые требуют дополнительных решений. "На прошлом заседании вы поднимали проблемы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей. В этом году создан Фонд "Защитники Отечества", который действует в каждом регионе. Надо работать с ним в тесном контакте", - сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин отметил, что на встрече присутствуют члены Совета, которые побывали и не раз в зоне СВО. "Знаю, вы регулярно бываете на Донбассе и в Новороссии, встречаетесь с жителями, чувствуете, что их волнует, и прошу вас откровенно подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений", - сказал глава государства.Путин также попросил членов СПЧ продолжать работу по поддержке фонда "Защитники Отечества"."Ведь он не распоряжается напрямую деньгами. У него денег нет, и у него есть очень важная функция - ставить на контроль то, как реагирует государство, организовывая помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, добивается ли государство тех целей, которые они перед собой ставят в этой области", - отметил он."Нужно получить обратную связь, обратную реакцию тех людей, на кого нацелена работа этого фонда, на целевую группу участников СВО. Государственная дума тоже об этом думает, министерства соответствующие", - заключил президент.

https://ria.ru/20231204/fond-1913748776.html

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общество, россия, владимир путин, донбасс, новороссия