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Путин попросил СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.12.2023
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21:49 04.12.2023 (обновлено: 21:57 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/fond-1913757923.html
Путин попросил СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества"
Путин попросил СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества" - РИА Новости, 04.12.2023
Путин попросил СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин просил членов СПЧ работать в тесном контакте с Фондом "Защитники Отечества" и подробно рассказать ему о проблемах участников... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:49
2023-12-04T21:57
общество
россия
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил членов СПЧ работать в тесном контакте с Фондом "Защитники Отечества" и подробно рассказать ему о проблемах участников СВО, которые требуют дополнительных решений. "На прошлом заседании вы поднимали проблемы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей. В этом году создан Фонд "Защитники Отечества", который действует в каждом регионе. Надо работать с ним в тесном контакте", - сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин отметил, что на встрече присутствуют члены Совета, которые побывали и не раз в зоне СВО. "Знаю, вы регулярно бываете на Донбассе и в Новороссии, встречаетесь с жителями, чувствуете, что их волнует, и прошу вас откровенно подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений", - сказал глава государства.Путин также попросил членов СПЧ продолжать работу по поддержке фонда "Защитники Отечества"."Ведь он не распоряжается напрямую деньгами. У него денег нет, и у него есть очень важная функция - ставить на контроль то, как реагирует государство, организовывая помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, добивается ли государство тех целей, которые они перед собой ставят в этой области", - отметил он."Нужно получить обратную связь, обратную реакцию тех людей, на кого нацелена работа этого фонда, на целевую группу участников СВО. Государственная дума тоже об этом думает, министерства соответствующие", - заключил президент.
https://ria.ru/20231204/fond-1913748776.html
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общество, россия, владимир путин, донбасс, новороссия
Общество, Россия, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия
Путин попросил СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества"

Путин попросил членов СПЧ тесно работать с Фондом "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил членов СПЧ работать в тесном контакте с Фондом "Защитники Отечества" и подробно рассказать ему о проблемах участников СВО, которые требуют дополнительных решений.
«
"На прошлом заседании вы поднимали проблемы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей. В этом году создан Фонд "Защитники Отечества", который действует в каждом регионе. Надо работать с ним в тесном контакте", - сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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Путин отметил, что на встрече присутствуют члены Совета, которые побывали и не раз в зоне СВО.
«
"Знаю, вы регулярно бываете на Донбассе и в Новороссии, встречаетесь с жителями, чувствуете, что их волнует, и прошу вас откровенно подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений", - сказал глава государства.
Путин также попросил членов СПЧ продолжать работу по поддержке фонда "Защитники Отечества".
«
"Ведь он не распоряжается напрямую деньгами. У него денег нет, и у него есть очень важная функция - ставить на контроль то, как реагирует государство, организовывая помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, добивается ли государство тех целей, которые они перед собой ставят в этой области", - отметил он.
«
"Нужно получить обратную связь, обратную реакцию тех людей, на кого нацелена работа этого фонда, на целевую группу участников СВО. Государственная дума тоже об этом думает, министерства соответствующие", - заключил президент.
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