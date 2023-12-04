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Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек - РИА Новости, 04.12.2023
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Новости Подмосковья
 
20:51 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/fond-1913748776.html
Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек
Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек - РИА Новости, 04.12.2023
Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек
За полгода работы подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества" в него обратились более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:51
2023-12-04T20:51
новости подмосковья
общество
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
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владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За полгода работы подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества" в него обратились более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подмосковное отделение открылось в Красногорске 1 июня. Здесь персонально сопровождают ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов в режиме "одного окна". Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом правительства региона отметил важность организации новогодних мероприятий для детей защитников Отечества. "В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей, детей участников СВО. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам. Я не раз говорил, что существует стандартный набор выплат, помощи, льгот, но есть и особые случаи, которые возможно решить только, если будет чуткое отношение в каждом городе Московской области. В частности, был вопрос, когда у семьи трое детей ходят в частную секцию - как известно, если это муниципальное учреждение, то занятия проходят бесплатно, а вот если это частные секции, то надо платить. Думаю, что в таких случаях мы должны находить решение, чтобы оказать помощь", - приводятся в сообщении слова Воробьева. По данным пресс-службы, в филиале фонда "Защитники Отечества" оказывают содействие в получении удостоверения ветерана и семьи погибшего, получении выплат, оформлении мер соцподдержки, предоставлении средств реабилитации и прохождении самой реабилитации, юридической и психологической помощи, переобучении и трудоустройстве ветеранов, вовлечении их в спорт, в том числе, паралимпийский. Кроме того, региональное отделение помогает в поиске без вести пропавших и сопровождает семьи таких бойцов. Также активно ведется выездная работа – в частности, посещение бойцов в госпиталях. В данном филиале находятся сотрудники МФЦ, социального фонда России, медико-социальной экспертизы, юрист, психолог. В штате также - 58 социальных координаторов, 13 из которых пришли в ноябре. Более 6 тысяч вопросов поступило в филиал фонда, 5,5 тысяч вопросов уже удалось решить. Среди самых востребованных – получение удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибших, юрпомощь, выплаты, реабилитация, оформление инвалидности. За этот период было проведено свыше 600 юридических и 250 психологических консультаций, а также организовано более 200 спортивных, патриотических и культурно-досуговых мероприятий для участников СВО и семей. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин, а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
https://ria.ru/20231124/telemost-1911578006.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, владимир путин
Новости Подмосковья, Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев, Владимир Путин

Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За полгода работы подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества" в него обратились более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подмосковное отделение открылось в Красногорске 1 июня. Здесь персонально сопровождают ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов в режиме "одного окна".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом правительства региона отметил важность организации новогодних мероприятий для детей защитников Отечества.
«
"В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей, детей участников СВО. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам. Я не раз говорил, что существует стандартный набор выплат, помощи, льгот, но есть и особые случаи, которые возможно решить только, если будет чуткое отношение в каждом городе Московской области. В частности, был вопрос, когда у семьи трое детей ходят в частную секцию - как известно, если это муниципальное учреждение, то занятия проходят бесплатно, а вот если это частные секции, то надо платить. Думаю, что в таких случаях мы должны находить решение, чтобы оказать помощь", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Телемост с участниками СВО организовали в подмосковном фонде Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества"
24 ноября, 13:41
По данным пресс-службы, в филиале фонда "Защитники Отечества" оказывают содействие в получении удостоверения ветерана и семьи погибшего, получении выплат, оформлении мер соцподдержки, предоставлении средств реабилитации и прохождении самой реабилитации, юридической и психологической помощи, переобучении и трудоустройстве ветеранов, вовлечении их в спорт, в том числе, паралимпийский. Кроме того, региональное отделение помогает в поиске без вести пропавших и сопровождает семьи таких бойцов. Также активно ведется выездная работа – в частности, посещение бойцов в госпиталях.
В данном филиале находятся сотрудники МФЦ, социального фонда России, медико-социальной экспертизы, юрист, психолог. В штате также - 58 социальных координаторов, 13 из которых пришли в ноябре.
Более 6 тысяч вопросов поступило в филиал фонда, 5,5 тысяч вопросов уже удалось решить. Среди самых востребованных – получение удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибших, юрпомощь, выплаты, реабилитация, оформление инвалидности.
За этот период было проведено свыше 600 юридических и 250 психологических консультаций, а также организовано более 200 спортивных, патриотических и культурно-досуговых мероприятий для участников СВО и семей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО
3 ноября, 15:03
Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин, а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
 
Новости ПодмосковьяОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей ВоробьевВладимир Путин
 
 
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