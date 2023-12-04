https://ria.ru/20231204/fond-1913748776.html

Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек

Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек - РИА Новости, 04.12.2023

Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек

За полгода работы подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества" в него обратились более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:51

2023-12-04T20:51

2023-12-04T20:51

новости подмосковья

общество

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

андрей воробьев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913748434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5aa47ba25793fa707cd556c647294345.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За полгода работы подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества" в него обратились более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подмосковное отделение открылось в Красногорске 1 июня. Здесь персонально сопровождают ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов в режиме "одного окна". Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом правительства региона отметил важность организации новогодних мероприятий для детей защитников Отечества. "В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей, детей участников СВО. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам. Я не раз говорил, что существует стандартный набор выплат, помощи, льгот, но есть и особые случаи, которые возможно решить только, если будет чуткое отношение в каждом городе Московской области. В частности, был вопрос, когда у семьи трое детей ходят в частную секцию - как известно, если это муниципальное учреждение, то занятия проходят бесплатно, а вот если это частные секции, то надо платить. Думаю, что в таких случаях мы должны находить решение, чтобы оказать помощь", - приводятся в сообщении слова Воробьева. По данным пресс-службы, в филиале фонда "Защитники Отечества" оказывают содействие в получении удостоверения ветерана и семьи погибшего, получении выплат, оформлении мер соцподдержки, предоставлении средств реабилитации и прохождении самой реабилитации, юридической и психологической помощи, переобучении и трудоустройстве ветеранов, вовлечении их в спорт, в том числе, паралимпийский. Кроме того, региональное отделение помогает в поиске без вести пропавших и сопровождает семьи таких бойцов. Также активно ведется выездная работа – в частности, посещение бойцов в госпиталях. В данном филиале находятся сотрудники МФЦ, социального фонда России, медико-социальной экспертизы, юрист, психолог. В штате также - 58 социальных координаторов, 13 из которых пришли в ноябре. Более 6 тысяч вопросов поступило в филиал фонда, 5,5 тысяч вопросов уже удалось решить. Среди самых востребованных – получение удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибших, юрпомощь, выплаты, реабилитация, оформление инвалидности. За этот период было проведено свыше 600 юридических и 250 психологических консультаций, а также организовано более 200 спортивных, патриотических и культурно-досуговых мероприятий для участников СВО и семей. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин, а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.

https://ria.ru/20231124/telemost-1911578006.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, владимир путин