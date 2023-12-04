https://ria.ru/20231204/f-16-1913563887.html
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине - РИА Новости, 04.12.2023
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине
ВКС России применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:47
2023-12-04T10:47
2023-12-04T15:34
политика
в мире
украина
россия
нидерланды
воздушно-космические силы россии
f-16
су-57
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909319606_0:92:2870:1706_1920x0_80_0_0_6c66fa36d144b67a76ce79580462cc91.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ВКС России применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest."Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57", — говорится в материале.Как указала журналистка, российский Су-57 может нести на борту до восьми ракет "воздух — воздух" К-77М, а благодаря синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество под американским истребителем.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
https://ria.ru/20231204/detal-1913542620.html
украина
россия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909319606_523:0:2870:1760_1920x0_80_0_0_0a975d7376f03420e5cf4f55bec7a626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, украина, россия, нидерланды, воздушно-космические силы россии, f-16, су-57
Политика, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Воздушно-космические силы России, F-16, Су-57
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине
NI: Россия применит истребители Су-57 против американских F-16 на Украине