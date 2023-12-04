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В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине - РИА Новости, 04.12.2023
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10:47 04.12.2023 (обновлено: 15:34 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/f-16-1913563887.html
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине - РИА Новости, 04.12.2023
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине
ВКС России применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:47
2023-12-04T15:34
политика
в мире
украина
россия
нидерланды
воздушно-космические силы россии
f-16
су-57
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ВКС России применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest.&quot;Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57&quot;, — говорится в материале.Как указала журналистка, российский Су-57 может нести на борту до восьми ракет "воздух — воздух" К-77М, а благодаря синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество под американским истребителем.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
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политика, в мире, украина, россия, нидерланды, воздушно-космические силы россии, f-16, су-57
Политика, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Воздушно-космические силы России, F-16, Су-57
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине

NI: Россия применит истребители Су-57 против американских F-16 на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ВКС России применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest.
«

"Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57", — говорится в материале.

Как указала журналистка, российский Су-57 может нести на борту до восьми ракет "воздух — воздух" К-77М, а благодаря синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество под американским истребителем.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
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