https://ria.ru/20231204/f-16-1913563887.html

В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине

В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине - РИА Новости, 04.12.2023

В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине

ВКС России применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:47

2023-12-04T10:47

2023-12-04T15:34

политика

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украина

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нидерланды

воздушно-космические силы россии

f-16

су-57

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ВКС России применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest."Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57", — говорится в материале.Как указала журналистка, российский Су-57 может нести на борту до восьми ракет "воздух — воздух" К-77М, а благодаря синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество под американским истребителем.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

https://ria.ru/20231204/detal-1913542620.html

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политика, в мире, украина, россия, нидерланды, воздушно-космические силы россии, f-16, су-57