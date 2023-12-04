В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в ЕС
В ЕК заявили, что выполнили задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 дек - РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что выполнили свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе, все следующие шаги должны делать страны союза.
"Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров. Теперь страны Евросоюза должны принять решение", - заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, собираются в Комиссии приложить дополнительные усилия перед саммитом 14-15 декабря по убеждению Венгрии согласиться на начало переговоров.
Представитель ЕК также напомнила, что в Комиссии считают, что Украина выполнила почти все необходимые требования для начала переговоров.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.