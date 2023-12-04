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В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 04.12.2023
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15:14 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/evrosoyuz-1913656800.html
В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в ЕС
В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 04.12.2023
В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в ЕС
В Еврокомиссии заявили, что выполнили свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе, все следующие шаги должны делать страны... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:14
2023-12-04T15:14
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек - РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что выполнили свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе, все следующие шаги должны делать страны союза. "Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров. Теперь страны Евросоюза должны принять решение", - заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, собираются в Комиссии приложить дополнительные усилия перед саммитом 14-15 декабря по убеждению Венгрии согласиться на начало переговоров. Представитель ЕК также напомнила, что в Комиссии считают, что Украина выполнила почти все необходимые требования для начала переговоров. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html
https://ria.ru/20231129/ukraine-1912779261.html
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в мире, украина, брюссель, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Венгрия, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК заявили, что сделали все возможное по членству Украины в ЕС

В ЕК заявили, что выполнили задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек - РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что выполнили свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе, все следующие шаги должны делать страны союза.
"Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров. Теперь страны Евросоюза должны принять решение", - заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, собираются в Комиссии приложить дополнительные усилия перед саммитом 14-15 декабря по убеждению Венгрии согласиться на начало переговоров.
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Представитель ЕК также напомнила, что в Комиссии считают, что Украина выполнила почти все необходимые требования для начала переговоров.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
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