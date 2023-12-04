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Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 04.12.2023
Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Спецборт с эвакуированными из сектора Газа 120 россиянами и их родственниками вылетел в Москву, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:00
2023-12-04T19:00
2023-12-04T19:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спецборт с эвакуированными из сектора Газа 120 россиянами и их родственниками вылетел в Москву, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Борт МЧС России с эвакуированными россиянами и членами их семей из Газы вылетел в Москву. На Родину возвращаются 120 граждан", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
МЧС: борт со 120 россиянами и членами их семей вылетел из Газы в Москву