https://ria.ru/20231204/evakuatsiya-1913729186.html

Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 04.12.2023

Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт с эвакуированными из сектора Газа 120 россиянами и их родственниками вылетел в Москву, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:00

2023-12-04T19:00

2023-12-04T19:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спецборт с эвакуированными из сектора Газа 120 россиянами и их родственниками вылетел в Москву, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Борт МЧС России с эвакуированными россиянами и членами их семей из Газы вылетел в Москву. На Родину возвращаются 120 граждан", - говорится в сообщении.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году