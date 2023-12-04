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ЦАХАЛ назвал коридор для беженцев в Газе зоной боевых действий - РИА Новости, 04.12.2023
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14:38 04.12.2023 (обновлено: 15:21 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/evakuatsiya-1913646819.html
ЦАХАЛ назвал коридор для беженцев в Газе зоной боевых действий
ЦАХАЛ назвал коридор для беженцев в Газе зоной боевых действий - РИА Новости, 04.12.2023
ЦАХАЛ назвал коридор для беженцев в Газе зоной боевых действий
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает население Газы больше не использовать для эвакуации коридор по улице Салах ад-Дина, написал ее представитель Авичай... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:38
2023-12-04T15:21
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает население Газы больше не использовать для эвакуации коридор по улице Салах ад-Дина, написал ее представитель Авичай Адраи в соцсети X."Боевые действия и военное наступление ЦАХАЛ в районе Хан-Юниса не позволяют передвижение гражданского населения через Салах ад-Дин. &lt;...&gt; Направление Салах ад-Дин представляет собой поле боя, поэтому добираться до него чрезвычайно опасно!" — говорится в публикации.Адраи добавил, что военные разрешат гражданскому населению использовать для эвакуации объездную дорогу — улицу Ар-Рашида — вдоль побережья Средиземного моря.Представитель ЦАХАЛ также сообщил о приостановке боевых действий в лагере Рафах до 14:00 по местному времени (15:00 мск) в гуманитарных целях.Ранее армия неоднократно призывала жителей сектора Газа эвакуироваться с севера на юг анклава по дороге Салах ад-Дина, где ЦАХАЛ якобы приостанавливала боевые действия.По данным Агентства ООН для помощи палестинским беженцам, начиная с 7 октября около 80% населения Газы, или 1,9 миллиона человек, были перемещены.На минувшей неделе издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231204/gaza-1913597261.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ЦАХАЛ назвал коридор для беженцев в Газе зоной боевых действий

ЦАХАЛ: коридор для беженцев в центре сектора Газа стал зоной боевых действий

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает население Газы больше не использовать для эвакуации коридор по улице Салах ад-Дина, написал ее представитель Авичай Адраи в соцсети X.
"Боевые действия и военное наступление ЦАХАЛ в районе Хан-Юниса не позволяют передвижение гражданского населения через Салах ад-Дин. <...> Направление Салах ад-Дин представляет собой поле боя, поэтому добираться до него чрезвычайно опасно!" — говорится в публикации.
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Адраи добавил, что военные разрешат гражданскому населению использовать для эвакуации объездную дорогу — улицу Ар-Рашида — вдоль побережья Средиземного моря.
Представитель ЦАХАЛ также сообщил о приостановке боевых действий в лагере Рафах до 14:00 по местному времени (15:00 мск) в гуманитарных целях.
Ранее армия неоднократно призывала жителей сектора Газа эвакуироваться с севера на юг анклава по дороге Салах ад-Дина, где ЦАХАЛ якобы приостанавливала боевые действия.
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По данным Агентства ООН для помощи палестинским беженцам, начиная с 7 октября около 80% населения Газы, или 1,9 миллиона человек, были перемещены.
На минувшей неделе издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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