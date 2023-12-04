https://ria.ru/20231204/erdogan-1913532739.html

Источник: Эрдоган на этой неделе продолжит дипломатические усилия по Газе

Источник: Эрдоган на этой неделе продолжит дипломатические усилия по Газе - РИА Новости, 04.12.2023

Источник: Эрдоган на этой неделе продолжит дипломатические усилия по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит дипломатические усилия по урегулированию ситуации в секторе Газа на текущей неделе, это главная повестка в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:18

2023-12-04T07:18

2023-12-04T07:18

израиль

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит дипломатические усилия по урегулированию ситуации в секторе Газа на текущей неделе, это главная повестка в контактах и визитах главы республики, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Дипломатия господина президента (Эрдогана) продолжится на текущей неделе. Он будет проводить контакты по урегулированию ситуации в Газе с главами государств и правительств. Работая с одной стороны над обеспечением прекращения огня в секторе Газа, с другой господин президент прилагает усилия по урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов", - уточнил собеседник агентства. Ранее срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231203/khamas-1913490800.html

израиль

турция

анкара (провинция)

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израиль, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире