https://ria.ru/20231204/energosnabzhenie-1913569410.html
В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов
В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов - РИА Новости, 04.12.2023
В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов
Нарушенное электроснабжение практически 268 тысяч бытовых абонентов в ЛНР восстановлено, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:00
2023-12-04T11:00
2023-12-04T11:00
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Нарушенное электроснабжение практически 268 тысяч бытовых абонентов в ЛНР восстановлено, сообщает правительство региона. "На сегодняшний день в Республике восстановлено электроснабжение 267 950 абонентов. Введены в работу 1936 трансформаторные подстанции. Остаются обесточенными 565 абонентов и 34 трансформаторных подстанций", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Отмечается, что наиболее пострадавшими регионами остаются Краснодонский, Краснолучский и Стахановский регионы в связи с наибольшим количеством локальных повреждений энергосистемы и отдаленностью населенных пунктов. В восстановительных работах задействована 51 бригада: 163 энергетика и 60 единиц спецтехники. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что последствия непогоды в республике ликвидируются достаточно оперативно, главы муниципалитетов постоянно докладывают о текущей ситуации в городах и районах, и особое внимание уделяется тем муниципальным образованиям, где последствия стихии оказались наиболее сильными.
https://ria.ru/20231204/krym-1913558671.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов
В ЛНР восстановили энергоснабжение 267 950 тысяч бытовых абонентов
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости.
Нарушенное электроснабжение практически 268 тысяч бытовых абонентов в ЛНР восстановлено, сообщает
правительство региона.
"На сегодняшний день в Республике восстановлено электроснабжение 267 950 абонентов. Введены в работу 1936 трансформаторные подстанции. Остаются обесточенными 565 абонентов и 34 трансформаторных подстанций", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что наиболее пострадавшими регионами остаются Краснодонский, Краснолучский и Стахановский регионы в связи с наибольшим количеством локальных повреждений энергосистемы и отдаленностью населенных пунктов.
В восстановительных работах задействована 51 бригада: 163 энергетика и 60 единиц спецтехники.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник
информировал, что последствия непогоды в республике ликвидируются достаточно оперативно, главы муниципалитетов постоянно докладывают о текущей ситуации в городах и районах, и особое внимание уделяется тем муниципальным образованиям, где последствия стихии оказались наиболее сильными.
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