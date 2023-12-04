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В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов - РИА Новости, 04.12.2023
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11:00 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/energosnabzhenie-1913569410.html
В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов
В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов - РИА Новости, 04.12.2023
В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов
Нарушенное электроснабжение практически 268 тысяч бытовых абонентов в ЛНР восстановлено, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:00
2023-12-04T11:00
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Нарушенное электроснабжение практически 268 тысяч бытовых абонентов в ЛНР восстановлено, сообщает правительство региона. "На сегодняшний день в Республике восстановлено электроснабжение 267 950 абонентов. Введены в работу 1936 трансформаторные подстанции. Остаются обесточенными 565 абонентов и 34 трансформаторных подстанций", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Отмечается, что наиболее пострадавшими регионами остаются Краснодонский, Краснолучский и Стахановский регионы в связи с наибольшим количеством локальных повреждений энергосистемы и отдаленностью населенных пунктов. В восстановительных работах задействована 51 бригада: 163 энергетика и 60 единиц спецтехники. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что последствия непогоды в республике ликвидируются достаточно оперативно, главы муниципалитетов постоянно докладывают о текущей ситуации в городах и районах, и особое внимание уделяется тем муниципальным образованиям, где последствия стихии оказались наиболее сильными.
https://ria.ru/20231204/krym-1913558671.html
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луганская народная республика, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
В ЛНР восстановили энергоснабжение почти 268 тысяч абонентов

В ЛНР восстановили энергоснабжение 267 950 тысяч бытовых абонентов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Нарушенное электроснабжение практически 268 тысяч бытовых абонентов в ЛНР восстановлено, сообщает правительство региона.
"На сегодняшний день в Республике восстановлено электроснабжение 267 950 абонентов. Введены в работу 1936 трансформаторные подстанции. Остаются обесточенными 565 абонентов и 34 трансформаторных подстанций", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что наиболее пострадавшими регионами остаются Краснодонский, Краснолучский и Стахановский регионы в связи с наибольшим количеством локальных повреждений энергосистемы и отдаленностью населенных пунктов.
В восстановительных работах задействована 51 бригада: 163 энергетика и 60 единиц спецтехники.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что последствия непогоды в республике ликвидируются достаточно оперативно, главы муниципалитетов постоянно докладывают о текущей ситуации в городах и районах, и особое внимание уделяется тем муниципальным образованиям, где последствия стихии оказались наиболее сильными.
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
10:30
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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