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Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря
Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря
Росреестр Подмосковья организует для жителей региона горячую линию, где можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с электронной ипотекой. Звонки будут... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:44
2023-12-04T15:44
2023-12-04T15:44
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МОСКВА, 4 дек —РИА Новости. Росреестр Подмосковья организует для жителей региона горячую линию, где можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с электронной ипотекой. Звонки будут приниматься 6 декабря, сообщил телеканал "360".Как отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова, заявители узнают, какие документы нужны для подачи, как погасить регистрационную запись об ипотеке и многое другое."Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства в интересах заявителей", – добавила Алтухова.За 11 месяцев 2023 года более 170 тысяч жителей региона оставили регистрационные записи об ипотеке объектов недвижимого имущества.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 дек
—РИА Новости.
Росреестр Подмосковья организует для жителей региона горячую линию, где можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с электронной ипотекой. Звонки будут приниматься 6 декабря, сообщил телеканал "360"
.
Как отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова, заявители узнают, какие документы нужны для подачи, как погасить регистрационную запись об ипотеке и многое другое.
"Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства в интересах заявителей", – добавила Алтухова.
За 11 месяцев 2023 года более 170 тысяч жителей региона оставили регистрационные записи об ипотеке объектов недвижимого имущества.