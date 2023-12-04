Рейтинг@Mail.ru
Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:44 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/energo-1913665572.html
Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря
Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря
Росреестр Подмосковья организует для жителей региона горячую линию, где можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с электронной ипотекой. Звонки будут... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:44
2023-12-04T15:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg
МОСКВА, 4 дек —РИА Новости. Росреестр Подмосковья организует для жителей региона горячую линию, где можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с электронной ипотекой. Звонки будут приниматься 6 декабря, сообщил телеканал "360".Как отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова, заявители узнают, какие документы нужны для подачи, как погасить регистрационную запись об ипотеке и многое другое."Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства в интересах заявителей", – добавила Алтухова.За 11 месяцев 2023 года более 170 тысяч жителей региона оставили регистрационные записи об ипотеке объектов недвижимого имущества.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_402:0:3131:2047_1920x0_80_0_0_2132bcc942d8b2d7b87a7daddc98ecd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек РИА Новости. Росреестр Подмосковья организует для жителей региона горячую линию, где можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с электронной ипотекой. Звонки будут приниматься 6 декабря, сообщил телеканал "360".
Как отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова, заявители узнают, какие документы нужны для подачи, как погасить регистрационную запись об ипотеке и многое другое.
"Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства в интересах заявителей", – добавила Алтухова.
За 11 месяцев 2023 года более 170 тысяч жителей региона оставили регистрационные записи об ипотеке объектов недвижимого имущества.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала