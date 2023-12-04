https://ria.ru/20231204/energo-1913665572.html

Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря

Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря - РИА Новости, 04.12.2023

Жители МО получат консультацию по вопросам электронной ипотеки 6 декабря

Росреестр Подмосковья организует для жителей региона горячую линию, где можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с электронной ипотекой. Звонки будут... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:44

2023-12-04T15:44

2023-12-04T15:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек —РИА Новости. Росреестр Подмосковья организует для жителей региона горячую линию, где можно будет узнать ответы на вопросы, связанные с электронной ипотекой. Звонки будут приниматься 6 декабря, сообщил телеканал "360".Как отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова, заявители узнают, какие документы нужны для подачи, как погасить регистрационную запись об ипотеке и многое другое."Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства в интересах заявителей", – добавила Алтухова.За 11 месяцев 2023 года более 170 тысяч жителей региона оставили регистрационные записи об ипотеке объектов недвижимого имущества.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)