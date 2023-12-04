В СПЧ обратили внимание на россиян, не прошедших языковой экзамен в Латвии
В СПЧ просят обратить внимание на не прошедших языковой экзамен в Латвии россиян
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на положение россиян, имеющих вид на жительство и проживающих в Латвии, которых могут начать принудительно выселять оттуда из-за того, что они не прошли экзамен на знание языка.
На встрече президента с членами СПЧ в понедельник Вышинский напомнил, что россиян, которые давно на законных основаниях проживают в Латвии по виду на жительство, ранее обязали сдавать языковой экзамен. Ро его словам, их "заставили заполнить совершенно унизительные анкеты, где от них требовали ответов, демонстрирующих их нелояльность по отношению к Российской Федерации". Он заявил, что в результате этого 3255 человек, по данным министерства иностранных дел, сейчас оказались в положении, когда с 1 декабря их могут принудительно депортировать из Латвии.
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"Я знаю, что проводилось специальное совещание Совбеза РФ, что были даны поручения всем компетентным ведомствам, а также руководителям соседних, пограничных областей с Латвией. И все же, тем не менее, просил бы еще раз вас обратить внимание на эту проблему, поскольку мы можем оказаться в ситуации, когда просто судебные исполнители Латвии будут привозить на границу людей в инвалидных колясках. А ведь среди тех, кто попал в эту зону принудительного выселения возможного, много пенсионеров, тех, кого на экзамены-то привозили в инвалидных креслах", - обратился Вышинский к Путину.
По его мнению, было бы целесообразно организовать для таких граждан прямую линию Красного Креста.
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"Чтобы люди в момент, если начинают их принудительно выселять, просто могли бы звонить и сообщать, что с ними происходит такое событие, и получить какую-то первую организационную помощь уже прямо на границе России и Латвии", - пояснил член СПЧ.