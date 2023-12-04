https://ria.ru/20231204/dvizhenie-1913737906.html

В Москве на Садовой-Самотечной улице затруднено движение

В Москве на Садовой-Самотечной улице затруднено движение - РИА Новости, 04.12.2023

В Москве на Садовой-Самотечной улице затруднено движение

Движение по Садовой-Самотечной улице в сторону Оружейного переулка в Москве затруднено из-за возгорания, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:36

2023-12-04T19:36

2023-12-04T19:36

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Движение по Садовой-Самотечной улице в сторону Оружейного переулка в Москве затруднено из-за возгорания, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В связи с возгоранием на Садовой-Самотёчной улице,7с1, движение по ней в сторону Оружейного переулка на время работы оперативных и экстренных служб осуществляется по одной полосе из трех. Движение затруднено", - говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что также перекрыт съезд с внешней стороны Садового кольца на Садовую-Сухаревскую улицу.

https://ria.ru/20231203/vozgoranie-1913440655.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы