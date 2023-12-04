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В Москве на Садовой-Самотечной улице затруднено движение - РИА Новости, 04.12.2023
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19:36 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/dvizhenie-1913737906.html
В Москве на Садовой-Самотечной улице затруднено движение
В Москве на Садовой-Самотечной улице затруднено движение - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве на Садовой-Самотечной улице затруднено движение
Движение по Садовой-Самотечной улице в сторону Оружейного переулка в Москве затруднено из-за возгорания, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:36
2023-12-04T19:36
происшествия
москва
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Движение по Садовой-Самотечной улице в сторону Оружейного переулка в Москве затруднено из-за возгорания, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В связи с возгоранием на Садовой-Самотёчной улице,7с1, движение по ней в сторону Оружейного переулка на время работы оперативных и экстренных служб осуществляется по одной полосе из трех. Движение затруднено", - говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что также перекрыт съезд с внешней стороны Садового кольца на Садовую-Сухаревскую улицу.
https://ria.ru/20231203/vozgoranie-1913440655.html
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происшествия, москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы
Происшествия, Москва, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы
В Москве на Садовой-Самотечной улице затруднено движение

На Садовой-Самотечной улице в Москве затруднено движение из-за возгорания

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБольшая Садовая улица в Москве
Большая Садовая улица в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Движение по Садовой-Самотечной улице в сторону Оружейного переулка в Москве затруднено из-за возгорания, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"В связи с возгоранием на Садовой-Самотёчной улице,7с1, движение по ней в сторону Оружейного переулка на время работы оперативных и экстренных служб осуществляется по одной полосе из трех. Движение затруднено", - говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что также перекрыт съезд с внешней стороны Садового кольца на Садовую-Сухаревскую улицу.
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