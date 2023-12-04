https://ria.ru/20231204/dtp-1913765198.html
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 05.12.2023
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком
Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области, есть погибшие, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-04T22:39
2023-12-04T22:39
2023-12-05T09:16
происшествия
приволжский район
авто
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области, есть погибшие, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Сегодня на автодороге вблизи поселка Кирпичный завод столкнулись грузовой и легковой автомобили. ДТП привело к гибели его участников", - сказал он. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах региона, в аварии погибли три человека, находившихся в легковом автомобиле. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал. На место выехал прокурор Приволжского района Алексей Стрелков. Прокуратура области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913641810.html
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происшествия, приволжский район, авто, астрахань, астраханская область
Происшествия, Приволжский район, Авто, Астрахань, Астраханская область
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой