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Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 05.12.2023
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22:39 04.12.2023 (обновлено: 09:16 05.12.2023)
https://ria.ru/20231204/dtp-1913765198.html
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 05.12.2023
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком
Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области, есть погибшие, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-04T22:39
2023-12-05T09:16
происшествия
приволжский район
авто
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области, есть погибшие, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Сегодня на автодороге вблизи поселка Кирпичный завод столкнулись грузовой и легковой автомобили. ДТП привело к гибели его участников", - сказал он. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах региона, в аварии погибли три человека, находившихся в легковом автомобиле. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал. На место выехал прокурор Приволжского района Алексей Стрелков. Прокуратура области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913641810.html
приволжский район
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происшествия, приволжский район, авто, астрахань, астраханская область
Происшествия, Приволжский район, Авто, Астрахань, Астраханская область
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком

Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

© Фото : Прокуратура Астраханской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области. 4 декабря 2023
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Прокуратура Астраханской области/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области. 4 декабря 2023
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области, есть погибшие, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
«
"Сегодня на автодороге вблизи поселка Кирпичный завод столкнулись грузовой и легковой автомобили. ДТП привело к гибели его участников", - сказал он.
Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах региона, в аварии погибли три человека, находившихся в легковом автомобиле. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.
На место выехал прокурор Приволжского района Алексей Стрелков. Прокуратура области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.
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Вчера, 14:19
 
ПроисшествияПриволжский районАвтоАстраханьАстраханская область
 
 
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