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В Удмуртии семь человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 04.12.2023
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14:19 04.12.2023 (обновлено: 14:30 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/dtp-1913641810.html
В Удмуртии семь человек пострадали в массовом ДТП
В Удмуртии семь человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 04.12.2023
В Удмуртии семь человек пострадали в массовом ДТП
Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Удмуртии, среди пострадавших есть двое детей, сообщили в ГИБДД по региону. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:19
2023-12-04T14:30
происшествия
балезинский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
гибдд мвд рф
mercedes
авто
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УФА, 4 дек – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Удмуртии, среди пострадавших есть двое детей, сообщили в ГИБДД по региону. По данным ведомства, авария произошла утром в понедельник на автомобильной дороге "Игра-Глазов" Балезинского района Удмуртии. Здесь столкнулись "УАЗ", микроавтобус "Mercedes" и "Лада Гранта". "В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса: две девочки 2008 года рождения, две девушки 2005 года рождения, женщина 1955 года рождения, мужчина 1960 года рождения. Также травмы получила женщина 1958 года рождения - пассажирка автомобиля "УАЗ", - сообщает региональная Госавтоинспекция. К проверке обстоятельств аварии присоединилась удмуртская прокуратура.
https://ria.ru/20231203/dtp-1913478700.html
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происшествия, балезинский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), гибдд мвд рф, mercedes, авто
Происшествия, Балезинский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), ГИБДД МВД РФ, Mercedes, Авто
В Удмуртии семь человек пострадали в массовом ДТП

В Удмуртии семь человек пострадали при столкновении трех машин

© Фото : МЧС Удмуртии/ВКонтактеМесто ДТП, где столкнулись два автомобиля и микроавтобус в Балезинском районе в Удмуртии. 4 декабря 2023
Место ДТП, где столкнулись два автомобиля и микроавтобус в Балезинском районе в Удмуртии. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : МЧС Удмуртии/ВКонтакте
Место ДТП, где столкнулись два автомобиля и микроавтобус в Балезинском районе в Удмуртии. 4 декабря 2023
Читать ria.ru в
УФА, 4 дек – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Удмуртии, среди пострадавших есть двое детей, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла утром в понедельник на автомобильной дороге "Игра-Глазов" Балезинского района Удмуртии. Здесь столкнулись "УАЗ", микроавтобус "Mercedes" и "Лада Гранта".
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса: две девочки 2008 года рождения, две девушки 2005 года рождения, женщина 1955 года рождения, мужчина 1960 года рождения. Также травмы получила женщина 1958 года рождения - пассажирка автомобиля "УАЗ", - сообщает региональная Госавтоинспекция.
К проверке обстоятельств аварии присоединилась удмуртская прокуратура.
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ПроисшествияБалезинский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ГИБДД МВД РФMercedesАвто
 
 
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