https://ria.ru/20231204/dtp-1913575017.html

В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет

В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет - РИА Новости, 04.12.2023

В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет

На загородной трассе на юге Красноярского края автобус с 15 пассажирами съехал в кювет из-за бокового ветра, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:15

2023-12-04T11:15

2023-12-04T16:19

происшествия

красноярский край

шарыпово

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КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. На загородной трассе на юге Красноярского края автобус с 15 пассажирами съехал в кювет из-за бокового ветра, сообщил региональный главк МВД. "По предварительной информации, сегодня на втором километре автодороги Шарыпово — Назарово около 13:30 (9:30 мск) в результате сильного бокового ветра междугородний автобус Higer под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок", — уточнили в ведомстве.В машине находились 15 пассажиров. За медпомощью никто не обратился. Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск.По данным регионального управления автодорог, сегодня практически повсеместно на краевых дорогах водители сталкиваются со снежными накатами, идет мокрый снег. В центральных районах из-за положительных температур на проезжей части также присутствует рыхлый снег, местами дует сильный ветер — до 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20231203/dtp-1913458018.html

красноярский край

шарыпово

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происшествия, красноярский край, шарыпово