Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 04.12.2023 (обновлено: 16:19 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/dtp-1913575017.html
В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет
В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет - РИА Новости, 04.12.2023
В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет
На загородной трассе на юге Красноярского края автобус с 15 пассажирами съехал в кювет из-за бокового ветра, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:15
2023-12-04T16:19
происшествия
красноярский край
шарыпово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913576452_0:266:720:671_1920x0_80_0_0_986e87adfcb3a926d1d732d390b6680f.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. На загородной трассе на юге Красноярского края автобус с 15 пассажирами съехал в кювет из-за бокового ветра, сообщил региональный главк МВД. &quot;По предварительной информации, сегодня на втором километре автодороги Шарыпово — Назарово около 13:30 (9:30 мск) в результате сильного бокового ветра междугородний автобус Higer под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок&quot;, — уточнили в ведомстве.В машине находились 15 пассажиров. За медпомощью никто не обратился. Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск.По данным регионального управления автодорог, сегодня практически повсеместно на краевых дорогах водители сталкиваются со снежными накатами, идет мокрый снег. В центральных районах из-за положительных температур на проезжей части также присутствует рыхлый снег, местами дует сильный ветер — до 15-20 метров в секунду.
https://ria.ru/20231203/dtp-1913458018.html
красноярский край
шарыпово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913576452_0:198:720:738_1920x0_80_0_0_f86ba36b2bf9145123e95acd75b8b6aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, шарыпово
Происшествия, Красноярский край, Шарыпово
В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет

В Красноярском крае ветер сдул автобус с 15 пассажирами в кювет

© Фото : МВД 24/TelegramАвтобус с пассажирами, съехавший в кювет, в результате бокового ветра на юге Красноярского края. 4 декабря 2023 года
Автобус с пассажирами, съехавший в кювет, в результате бокового ветра на юге Красноярского края. 4 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : МВД 24/Telegram
Автобус с пассажирами, съехавший в кювет, в результате бокового ветра на юге Красноярского края. 4 декабря 2023 года
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. На загородной трассе на юге Красноярского края автобус с 15 пассажирами съехал в кювет из-за бокового ветра, сообщил региональный главк МВД.
«

"По предварительной информации, сегодня на втором километре автодороги Шарыпово — Назарово около 13:30 (9:30 мск) в результате сильного бокового ветра междугородний автобус Higer под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок", — уточнили в ведомстве.

В машине находились 15 пассажиров. За медпомощью никто не обратился.
Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск.
По данным регионального управления автодорог, сегодня практически повсеместно на краевых дорогах водители сталкиваются со снежными накатами, идет мокрый снег. В центральных районах из-за положительных температур на проезжей части также присутствует рыхлый снег, местами дует сильный ветер — до 15-20 метров в секунду.
ДТП на автодороге М-9 Балтия в Истре - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
На трассе М-9 "Балтия" в Истре девять автомобилей попали в ДТП
Вчера, 15:10
 
ПроисшествияКрасноярский крайШарыпово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала