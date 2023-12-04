https://ria.ru/20231204/donetsk-1913650729.html
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:50
2023-12-04T14:50
2023-12-04T14:50
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Маршала Жукова ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району не менее шести снарядов калибром 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20231204/donetsk-1913622339.html
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куйбышевский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле пострадал мирный житель