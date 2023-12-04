https://ria.ru/20231204/donetsk-1913650729.html

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:50

2023-12-04T14:50

2023-12-04T14:50

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Маршала Жукова ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району не менее шести снарядов калибром 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.

https://ria.ru/20231204/donetsk-1913622339.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия