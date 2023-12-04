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В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/donetsk-1913650729.html
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:50
2023-12-04T14:50
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Маршала Жукова ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району не менее шести снарядов калибром 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20231204/donetsk-1913622339.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Маршала Жукова ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району не менее шести снарядов калибром 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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