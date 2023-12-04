https://ria.ru/20231204/donetsk-1913622339.html

Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 04.12.2023

Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили еще один снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:36

2023-12-04T13:36

2023-12-04T13:36

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 11.55 по 13.10 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке еще 17 снарядов калибром 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк