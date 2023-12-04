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Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили еще один снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:36
2023-12-04T13:36
2023-12-04T13:36
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 11.55 по 13.10 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке еще 17 снарядов калибром 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили на Куйбышевский район Донецка еще один снаряд с беспилотника